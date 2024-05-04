В «Зените» прокомментировали слухи о возможном трансфере Неймара

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина ответила на вопрос о Неймаре.
– В следующем году «Зениту» 100 лет. Будут трансферы. Агенты и пресса начинают делить деньги, полученные клубом за Малкома, и вбрасывают свои версии, писали даже про Неймара. Есть такой вариант?
– «Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!
- С прошлого лета Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль».
- В октябре он порвал кресты и до сих пор восстанавливается от травмы.
- Бразилец провел за новую команду всего 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.