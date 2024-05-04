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    • В «Зените» прокомментировали слухи о возможном трансфере Неймара

    В «Зените» прокомментировали слухи о возможном трансфере Неймара

    Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина ответила на вопрос о Неймаре.

    – В следующем году «Зениту» 100 лет. Будут трансферы. Агенты и пресса начинают делить деньги, полученные клубом за Малкома, и вбрасывают свои версии, писали даже про Неймара. Есть такой вариант?

    «Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!

    • С прошлого лета Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль».
    • В октябре он порвал кресты и до сих пор восстанавливается от травмы.
    • Бразилец провел за новую команду всего 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1714815258
    О хоть посмеялся с помойки блекло-голубой!! Хотя бабла навалом и я бы ни как не удивился приходу петушка -симулянта в клоповник.!!!
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    BAIv
    1714817986
    Ао первых деннг на Неймара не нацдут! Слишком много негатива будет от московской тусни. Во вторых его сразу сломают, у нас же судьи не будут как в других странах распиареных оберегать
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