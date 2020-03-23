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  • FARE – о коллаже Дзюбы с темнокожими игроками «Зенита»: «Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами»

FARE – о коллаже Дзюбы с темнокожими игроками «Зенита»: «Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами»

23 марта 2020, 23:00
4

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на публикацию форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сторис инстаграма.

31-летний нападающий выложил коллаж с темнокожими игроками петербургской команды, сравнив их с обезьянами из советского мультфильма.

«Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая самого Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму. Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, так как в футбольном контексте подобные сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями», – высказали свою позицию в FARE.

Дзюба выложил коллаж с темнокожими игроками «Зенита» и обезьянами из советского мультфильма

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (4)
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Давид59
1584994551
Я думаю они Дзюбу-балабола хорошо знают. Уверен всё ок
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Дядя Серёжа
1585028273
Может кто по сопатке даст.
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general.lizyukov
1585046372
А когда Карлосу банан дали - что в этом расистского было? Вы или крестик снимите, или трусы наденьте (С)
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