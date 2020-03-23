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    FARE – о коллаже Дзюбы с темнокожими игроками «Зенита»: «Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами»

    Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на публикацию форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сторис инстаграма.

    31-летний нападающий выложил коллаж с темнокожими игроками петербургской команды, сравнив их с обезьянами из советского мультфильма.

    «Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая самого Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму. Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, так как в футбольном контексте подобные сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями», – высказали свою позицию в FARE.

    Дзюба выложил коллаж с темнокожими игроками «Зенита» и обезьянами из советского мультфильма

    Источник: Sport24

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    23.03.2020 23:00
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2344

      Давид59 1 час назад

      Я думаю они Дзюбу-балабола хорошо знают. Уверен всё ок

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