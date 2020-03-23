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    Индивидуальную тренировочную программу Дзюбе готовил тренер из смешанных единоборств

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, кто подготовил ему программу индивидуальных тренировок на время карантина в клубе. Ее разработал тренер из смешанных единоборств.

    «Я попросил Тараса Кияшко, тренера бойца Александра Волкова, — он скинул мне программу, там отжимания, приседания с прыжком, упражнения на пресс. Плюс дети держат в тонусе — у нас с ними баскетбол, футбол, хоккей.

    Обидно, что мы в «Зените» сидели три сбора, 40 дней почти получается, и теперь вся работа коту под хвост. Ради чего? Такой фундамент заложить — и все в бездну.

    Ну, и еще у меня беговая дорожка есть — раньше я смеялся над женой, которая на ней занималась, а теперь вот придется самому бегать», – сказал игрок.

    • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 24 апреля.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
    • Дзюба возглавляет список бомбардиров сезона.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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