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  • Индивидуальную тренировочную программу Дзюбе готовил тренер из смешанных единоборств

Индивидуальную тренировочную программу Дзюбе готовил тренер из смешанных единоборств

23 марта 2020, 17:53
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, кто подготовил ему программу индивидуальных тренировок на время карантина в клубе. Ее разработал тренер из смешанных единоборств.

«Я попросил Тараса Кияшко, тренера бойца Александра Волкова, — он скинул мне программу, там отжимания, приседания с прыжком, упражнения на пресс. Плюс дети держат в тонусе — у нас с ними баскетбол, футбол, хоккей.

Обидно, что мы в «Зените» сидели три сбора, 40 дней почти получается, и теперь вся работа коту под хвост. Ради чего? Такой фундамент заложить — и все в бездну.

Ну, и еще у меня беговая дорожка есть — раньше я смеялся над женой, которая на ней занималась, а теперь вот придется самому бегать», – сказал игрок.

  • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 24 апреля.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
  • Дзюба возглавляет список бомбардиров сезона.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1584987694
Прыгай-приседай, может, п**дить поменьше будешь.
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