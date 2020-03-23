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  • Дмитрий Комбаров: «Считаю, что пригодился бы сейчас «Спартаку»

Дмитрий Комбаров: «Считаю, что пригодился бы сейчас «Спартаку»

23 марта 2020, 13:58
16

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поговорил о комплектовании команды. Также игрок ответил на вопрос о бывшем клубе – «Спартаке».

«Понимал сразу, что тяжело будет бороться за высокие места в этом сезоне, потому что серьезно обновился состав, формируется новая команда. Пришло много молодых футболистов, которым необходимо привыкнуть к Премьер-лиге. Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены.

Считаю, что да, пригодился бы «Спартаку» [сейчас]» – сказал игрок.

  • Комбаров в сезоне РПЛ провел 14 матчей.
  • «Крылья Советов» идут в зоне вылета.
  • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (16)
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Рубинище
1584962096
своя Команда на предпоследнем месте, это и есть уровень твой, конечно бы пригодился окончательно добить Спартак, что бы вообще без шансов.
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oyabun
1584965052
Если бы был так хорош, никто бы тебя, Дима, из команды не убирал. Проиграл конкуренцию, вот и всё.
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DOCTOR PENALTY
1584965238
Ещенко вообще 36, к тому же он не коренной спартаковец. А Димон всё-таки уходил из Спартака игроком сборной. Думаю пригодился бы. Поменьше надо слушать разных кафельниковых.
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Черкизовский Кот
1584972538
Если и вернётся, то только в Спартак-2, как Шишкин, и ещё ранее Кудряшов.
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ufos73
1584976014
Только если Тедеско начнет играть в навесы без адреса...
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nik55
1584978515
кроме тебя ни кто так не считает
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Hektor 84
1584979798
Слава Богу в спартаке считают по другому. А то если честно уже бесили твои беспантовые без адресные навесы с флангов. Не нужен ты спартаку. Айртон смотрится на много сильнее тебя и продуктивнее.
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piligrim1986
1585025711
сам себя не похвалишь...
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АКС-74У
1585048886
Иди ты, Дима, в чемпионат ... по разбиванию арбузов!
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zigbert
1585058014
Надо было играть в Спартаке как в чемпионском сезоне. Теперь даже в Крылья Советах твоя игра не заметна.
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