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    Дмитрий Комбаров: «Считаю, что пригодился бы сейчас «Спартаку»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поговорил о комплектовании команды. Также игрок ответил на вопрос о бывшем клубе – «Спартаке».

    «Понимал сразу, что тяжело будет бороться за высокие места в этом сезоне, потому что серьезно обновился состав, формируется новая команда. Пришло много молодых футболистов, которым необходимо привыкнуть к Премьер-лиге. Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены.

    Считаю, что да, пригодился бы «Спартаку» [сейчас]» – сказал игрок.

    • Комбаров в сезоне РПЛ провел 14 матчей.
    • «Крылья Советов» идут в зоне вылета.
    • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15828

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Ещенко вообще 36, к тому же он не коренной спартаковец. А Димон всё-таки уходил из Спартака игроком сборной. Думаю пригодился бы. Поменьше надо слушать разных кафельниковых.

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      Рейтинг: +22070

      oyabun 18 минут назад

      Если бы был так хорош, никто бы тебя, Дима, из команды не убирал. Проиграл конкуренцию, вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +3914

      Литейный4 39 минут назад

      Шлаку шлак. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13899

      sssrspartak 59 минут назад

      дима увы!не пригодился бы!в стране коронавирус!!

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      Рейтинг: +3730

      Рубинище 1 час назад

      своя Команда на предпоследнем месте, это и есть уровень твой, конечно бы пригодился окончательно добить Спартак, что бы вообще без шансов.

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