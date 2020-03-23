Дмитрий Комбаров: «Считаю, что пригодился бы сейчас «Спартаку»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поговорил о комплектовании команды. Также игрок ответил на вопрос о бывшем клубе – «Спартаке».

«Понимал сразу, что тяжело будет бороться за высокие места в этом сезоне, потому что серьезно обновился состав, формируется новая команда. Пришло много молодых футболистов, которым необходимо привыкнуть к Премьер-лиге. Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены.

Считаю, что да, пригодился бы «Спартаку» [сейчас]» – сказал игрок.