Дмитрий Комбаров: «Считаю, что пригодился бы сейчас «Спартаку»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поговорил о комплектовании команды. Также игрок ответил на вопрос о бывшем клубе – «Спартаке».
«Понимал сразу, что тяжело будет бороться за высокие места в этом сезоне, потому что серьезно обновился состав, формируется новая команда. Пришло много молодых футболистов, которым необходимо привыкнуть к Премьер-лиге. Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены.
Считаю, что да, пригодился бы «Спартаку» [сейчас]» – сказал игрок.
- Комбаров в сезоне РПЛ провел 14 матчей.
- «Крылья Советов» идут в зоне вылета.
- РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Источник: «Р-Спорт»