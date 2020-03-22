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  • Отец Йовича: «Фотографии, где Лука веселится, сделаны несколько месяцев назад в Испании»

Отец Йовича: «Фотографии, где Лука веселится, сделаны несколько месяцев назад в Испании»

22 марта 2020, 20:10
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Милан Йович, отец нападающего «Реала» Луки Йовича, объяснил, почему его сын нарушил карантин.

«Лука сдал два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат. Он решил, что может приехать в Сербию. Теперь из него делают преступника.

Если Лука в чем-то виновен, то пусть его сажают. Я соглашусь с президентом и премьер-министром Сербии, но, если вину Луки докажут. Он оставался дома после прибытия в Белград.

Его подруга София беременна, она не могла пойти праздновать день рождения. Фотографии, где Лука веселится, сделаны несколько месяцев назад в Испании», – заявил отец игрока «Реала».

  • Нападающий «Реала» прилетел в Сербию из Испании после того, как все основные турниры взяли паузу. Футболиста заметили на улицах Белграда, а также на дне рождения своей подруги.
  • Президент Сербии Александр Вучич пригрозил Йовичу арестом в случае повторного нарушения.

Президент Сербии: «Если Йович еще раз покинет свою квартиру, его арестуют»

Источник: Corriere dello Sport
Испания. Примера Реал Йович Лука
Комментарии (1)
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KIENDJIN
1584909319
Че не веселится, в содоме и гоморе тоже веселились, тем более что из клуба попрут скоро.
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