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    Отец Йовича: «Фотографии, где Лука веселится, сделаны несколько месяцев назад в Испании»

    Милан Йович, отец нападающего «Реала» Луки Йовича, объяснил, почему его сын нарушил карантин.

    «Лука сдал два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат. Он решил, что может приехать в Сербию. Теперь из него делают преступника.

    Если Лука в чем-то виновен, то пусть его сажают. Я соглашусь с президентом и премьер-министром Сербии, но, если вину Луки докажут. Он оставался дома после прибытия в Белград.

    Его подруга София беременна, она не могла пойти праздновать день рождения. Фотографии, где Лука веселится, сделаны несколько месяцев назад в Испании», – заявил отец игрока «Реала».

    • Нападающий «Реала» прилетел в Сербию из Испании после того, как все основные турниры взяли паузу. Футболиста заметили на улицах Белграда, а также на дне рождения своей подруги.
    • Президент Сербии Александр Вучич пригрозил Йовичу арестом в случае повторного нарушения.

    Президент Сербии: «Если Йович еще раз покинет свою квартиру, его арестуют»

    Источник: Corriere dello Sport

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