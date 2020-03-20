Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент Сербии: «Если Йович еще раз покинет свою квартиру, его арестуют»

Президент Сербии: «Если Йович еще раз покинет свою квартиру, его арестуют»

20 марта 2020, 15:45
9

Президент Сербии Александр Вучич предупредил нападающего «Реала» Луку Йовича, что он будет арестован в случае повторного несоблюдения правил карантина в стране.

  • Футболист прилетел из Мадрида в Белград и вместо самоизоляции гулял по улицам города.
  • Испания занимает второе место в Европе по заболеваемости коронавирусом после Италии.

«Если он еще раз покинет свою квартиру, его арестуют. Я думаю, что он сожалеет о том, что сделал, но я объясню ему, что жизнь нашего народа важнее его миллионов», – сказал Вучич.

Сам Йович уже принес публичные извинения.

«Мне очень жаль, что некоторые люди не дали мне правильные инструкции о том, как действовать во время изоляции», – заявил игрок «Реала».

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Йович Лука
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1584710996
У нас бы просто погон лишили бы того полицейского, кто остановил чиновника или олигарха из-за карантина. Хотя зачем им на улицу выходить, если они себе особняки отгрохали - там все для прогулок есть.
Ответить
lek!
1584711635
Город и так пуст , кого он может заразить ?
Ответить
Cules2013
1584713617
Это уже паранойя
Ответить
ALEX ML
1584715043
Этот ХУ Йович просто оевропеился и насрать ему на свой народ
Ответить
O-kolesov
1584715693
Ну Что мне могут сказать менты и на каком основании.Это надо заседание Госдуры в третьем чтении, а может в пятом.Да и ментов то не осталось .
Ответить
Александ1982
1584716670
у нас в стране сбегают с больницы с вирусом, а мы их жалеем!!!Президенту Сербии респект, здоровье людей важнее!!
Ответить
zigbert
1584790694
Неужели он не знал о правилах карантина? Тем более приехал из Испании.
Ответить
Hektor 84
1584803288
Под дурака косит
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+