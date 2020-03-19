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    Президент Сербии: «Если Йович еще раз покинет свою квартиру, его арестуют»

    Президент Сербии Александр Вучич предупредил нападающего «Реала» Луку Йовича, что он будет арестован в случае повторного несоблюдения правил карантина в стране.

    • Футболист прилетел из Мадрида в Белград и вместо самоизоляции гулял по улицам города.
    • Испания занимает второе место в Европе по заболеваемости коронавирусом после Италии.

    «Если он еще раз покинет свою квартиру, его арестуют. Я думаю, что он сожалеет о том, что сделал, но я объясню ему, что жизнь нашего народа важнее его миллионов», – сказал Вучич.

    Сам Йович уже принес публичные извинения.

    «Мне очень жаль, что некоторые люди не дали мне правильные инструкции о том, как действовать во время изоляции», – заявил игрок «Реала».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1587

      Александ1982 22 минуты назад

      у нас в стране сбегают с больницы с вирусом, а мы их жалеем!!!Президенту Сербии респект, здоровье людей важнее!!

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      Рейтинг: +164

      O-kolesov 38 минут назад

      Ну Что мне могут сказать менты и на каком основании.Это надо заседание Госдуры в третьем чтении, а может в пятом.Да и ментов то не осталось .

      0
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      Рейтинг: +1359

      ALEX ML 49 минут назад

      Этот ХУ Йович просто оевропеился и насрать ему на свой народ

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      Рейтинг: +9500

      Cules2013 1 час назад

      Это уже паранойя

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      Рейтинг: +1222

      lek! 1 час назад

      Город и так пуст , кого он может заразить ?

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      Рейтинг: +13903

      bset 1 час назад

      У нас бы просто погон лишили бы того полицейского, кто остановил чиновника или олигарха из-за карантина. Хотя зачем им на улицу выходить, если они себе особняки отгрохали - там все для прогулок есть.

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