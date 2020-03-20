Президент Сербии: «Если Йович еще раз покинет свою квартиру, его арестуют»

Президент Сербии Александр Вучич предупредил нападающего «Реала» Луку Йовича, что он будет арестован в случае повторного несоблюдения правил карантина в стране.
- Футболист прилетел из Мадрида в Белград и вместо самоизоляции гулял по улицам города.
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«Если он еще раз покинет свою квартиру, его арестуют. Я думаю, что он сожалеет о том, что сделал, но я объясню ему, что жизнь нашего народа важнее его миллионов», – сказал Вучич.
Сам Йович уже принес публичные извинения.
«Мне очень жаль, что некоторые люди не дали мне правильные инструкции о том, как действовать во время изоляции», – заявил игрок «Реала».
Источник: Marca