Президент Сербии: «Если Йович еще раз покинет свою квартиру, его арестуют»

Президент Сербии Александр Вучич предупредил нападающего «Реала» Луку Йовича, что он будет арестован в случае повторного несоблюдения правил карантина в стране.

Футболист прилетел из Мадрида в Белград и вместо самоизоляции гулял по улицам города.

Испания занимает второе место в Европе по заболеваемости коронавирусом после Италии.

«Если он еще раз покинет свою квартиру, его арестуют. Я думаю, что он сожалеет о том, что сделал, но я объясню ему, что жизнь нашего народа важнее его миллионов», – сказал Вучич.

Сам Йович уже принес публичные извинения.

«Мне очень жаль, что некоторые люди не дали мне правильные инструкции о том, как действовать во время изоляции», – заявил игрок «Реала».