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  • Главные новости дня. В Италии за сутки от коронавируса умерли более 600 человек, Йовича могут арестовать

Главные новости дня. В Италии за сутки от коронавируса умерли более 600 человек, Йовича могут арестовать

20 марта 2020, 22:35
10

В Италии за сутки от коронавируса умерли 627 человек. Заражены и футболисты Серии А.

«Спасибо, боже, что я не москаль». Приложение идентифицировало сенегальского игрока «Карпат» как украинца.

Пеле: «Сейчас Роналду – лучший игрок в мире. Он самый стабильный».

Президент Сербии: «Если Йович еще раз покинет свою квартиру, его арестуют».

Рами: «В Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Боюсь, что не смогу снова выйти на поле».

«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат.

Дивеев: «Стоит Озил, а перед ним – пацан. Это я».

Федун: «Три кризиса пережили и четвертый переживем».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (10)
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3a zenit
1584733934
новости футбола))
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kliker
1584742606
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 600 человек. А сколько умерло в Италии за сутки всего? А в прошлом году сколько умерло за сутки всего? На вчера от короновируса умерло в Италии 2700, из них: - 1100 старше 80, - 900 старше 70, - 600 старше 60. - практически не умирает молодёжь - 1%. Даже при ужасных цифрах пока это - обычная смертность пожилых людей. Ныне мы переживаем фейковую эпидемию. На самом деле уже всем известно, что недавно в космосе взорвалось НЛО и теперь земля облучается неслыханнами ранее фейк-лучами. Вначале фейк-лучи облучили сиэнэн и энбиси, о чем нам и твердил целый год Трамп. А теперь облучение коснулось уже всех жителей земли. Всем людям не рекомендуется выходить из дома, пока излучение не ослабеет. Люди, будьте бдительны, соблюдайте карантин!
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kl0d
1584742839
Подскажите где найти статистику - сколько итальянцев умерло от обычного гриппа и пневмонии. В прошлом году 15000. А в этом году уже обычный грипп победили?
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mihail200606
1584772867
Футбол кончился..
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