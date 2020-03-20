Главные новости дня. В Италии за сутки от коронавируса умерли более 600 человек, Йовича могут арестовать

В Италии за сутки от коронавируса умерли 627 человек. Заражены и футболисты Серии А.

«Спасибо, боже, что я не москаль». Приложение идентифицировало сенегальского игрока «Карпат» как украинца.

Пеле: «Сейчас Роналду – лучший игрок в мире. Он самый стабильный».

Президент Сербии: «Если Йович еще раз покинет свою квартиру, его арестуют».

Рами: «В Сочи не сдерживают распространение коронавируса. Боюсь, что не смогу снова выйти на поле».

«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат.

Дивеев: «Стоит Озил, а перед ним – пацан. Это я».

Федун: «Три кризиса пережили и четвертый переживем».