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    Месси поучаствовал в челлендже «Оставайся дома», пожонглировав туалетной бумагой

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси поддержал челлендж с туалетной бумагой.

    Аргентинец записал на видео, как он чеканит рулон, передав эстафету Хави, Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро.

    • Челлендж называется «Оставайся дома» – он призван мотивировать людей не выходить из дома из-за пандемии коронавируса.
    • 32-летний Месси в текущем сезоне провел за «Барсу» 31 матч, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    19.03.2020 23:55
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