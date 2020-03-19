Месси поучаствовал в челлендже «Оставайся дома», пожонглировав туалетной бумагой

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поддержал челлендж с туалетной бумагой.
Аргентинец записал на видео, как он чеканит рулон, передав эстафету Хави, Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро.
- Челлендж называется «Оставайся дома» – он призван мотивировать людей не выходить из дома из-за пандемии коронавируса.
- 32-летний Месси в текущем сезоне провел за «Барсу» 31 матч, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.
#10TouchesChallenge by Leo MessiVIDEO: https://t.co/5NSNmzCWY7#CulersAtHome #StayAtHome pic.twitter.com/QKrrvoDUFK— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) March 19, 2020