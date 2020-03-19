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  • Месси поучаствовал в челлендже «Оставайся дома», пожонглировав туалетной бумагой

Месси поучаствовал в челлендже «Оставайся дома», пожонглировав туалетной бумагой

19 марта 2020, 23:55
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси поддержал челлендж с туалетной бумагой.

Аргентинец записал на видео, как он чеканит рулон, передав эстафету Хави, Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро.

  • Челлендж называется «Оставайся дома» – он призван мотивировать людей не выходить из дома из-за пандемии коронавируса.
  • 32-летний Месси в текущем сезоне провел за «Барсу» 31 матч, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
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seth343
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