«Ливерпуль» назвал лучшего игрока команды по итогам февраля.

Этого звания удостоился правый защитник Трент Александер-Арнольд. Ему вручили соответствующую награду.

В прошлом месяце 21-летний англичанин сделал два ассиста в пяти матчах.

Всего в текущем сезоне Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 40 игр, забил два гола и отдал 14 результативных передач.

