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    Пашалич согласовал с «Аталантой» пятилетний контракт

    Экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, выступающий на правах аренды в «Аталанте», по окончании сезона останется в клубе из Бергамо.

    Сейчас права на футболиста принадлежат «Челси».

    Итальянский клуб выкупит Пашалича за 15 миллионов евро.

    Руководство «Аталанты» и 25-летний хорват уже согласовали пятилетний контракт.

    • Пашалич выступал за «Спартак» в сезоне-2017/18.
    • За «Челси» футболист не провел ни одного официального матча.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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