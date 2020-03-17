Пашалич согласовал с «Аталантой» пятилетний контракт

Экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, выступающий на правах аренды в «Аталанте», по окончании сезона останется в клубе из Бергамо.

Сейчас права на футболиста принадлежат «Челси».

Итальянский клуб выкупит Пашалича за 15 миллионов евро.

Руководство «Аталанты» и 25-летний хорват уже согласовали пятилетний контракт.