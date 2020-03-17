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Пашалич согласовал с «Аталантой» пятилетний контракт

17 марта 2020, 08:52

Экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, выступающий на правах аренды в «Аталанте», по окончании сезона останется в клубе из Бергамо.

Сейчас права на футболиста принадлежат «Челси».

Итальянский клуб выкупит Пашалича за 15 миллионов евро.

Руководство «Аталанты» и 25-летний хорват уже согласовали пятилетний контракт.

  • Пашалич выступал за «Спартак» в сезоне-2017/18.
  • За «Челси» футболист не провел ни одного официального матча.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Челси Аталанта Спартак Пашалич Марио
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