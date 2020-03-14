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  • Рассказов, Бакаев и Соболев – в старте «Спартака» на матч с «Оренбургом», у хозяев с первых минут выйдут Куат, Деспотович и Фамейе

Рассказов, Бакаев и Соболев – в старте «Спартака» на матч с «Оренбургом», у хозяев с первых минут выйдут Куат, Деспотович и Фамейе

14 марта 2020, 13:07
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака» на очный матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Фамейе.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

  • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
  • Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
  • По итогам 21 тура «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» располагается на 10-й строчке.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в красно-белой форме

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (4)
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1584182166
О, Маслов. В молодёжке играл. На позиции Зобнина. Странно, что Гулиева нету.
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Октавиус
1584182349
Кутепов и Гулиев простужены, поэтому их нет в составе
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