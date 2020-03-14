Рассказов, Бакаев и Соболев – в старте «Спартака» на матч с «Оренбургом», у хозяев с первых минут выйдут Куат, Деспотович и Фамейе

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака» на очный матч 22-го тура российской Премьер-лиги.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Фамейе.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.
- Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
- Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
- По итогам 21 тура «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» располагается на 10-й строчке.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в красно-белой форме
Источник: Официальный сайт РПЛ