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    Рассказов, Бакаев и Соболев – в старте «Спартака» на матч с «Оренбургом», у хозяев с первых минут выйдут Куат, Деспотович и Фамейе

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака» на очный матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Фамейе.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

    • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
    • Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
    • По итогам 21 тура «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» располагается на 10-й строчке.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в красно-белой форме

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    14.03.2020 13:07
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3175

      Литейный4 11 часов назад

      Вся страна за Оренбург. Битва аутсайдеров будет на стороне пуховиков.

      9
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      Рейтинг: +70

      Октавиус 11 часов назад

      Кутепов и Гулиев простужены, поэтому их нет в составе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      中國冠狀病毒 11 часов назад

      О, Маслов. В молодёжке играл. На позиции Зобнина. Странно, что Гулиева нету.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2442

      Томик > 中國冠狀病毒 10 часов назад

      Странно. Но Бакаева, видимо, хрен уберёшь, сколько бы не портачил. А столько, сколько он портачит - никому бы не простили. Видимо, оплаченный трафик не выбрал пока. Скорей бы. Хочется на футбол уже посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +1580

      alarm 11 часов назад

      позор!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23259

      gol_kak_sokol 11 часов назад

      Кутепку убрали !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22040

      oyabun > gol_kak_sokol 11 часов назад

      Правда ожидалось что вместо него поставят Гапонова, тем более с ним и контракт новый на днях переподписали. И очень интересно что игра будет в 3 нападающих. Победы Спартаку!

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