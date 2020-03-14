«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в красно-белой форме

Говорят, красно-белый комплект формы защищает футбольные ворота не хуже, чем Красный крест на белом фоне во время вооруженных конфликтов. Спартачам больше не на что надеяться...
«Оренбург» и «Спартак» определились с игровой формой на очный матч 22-го тура РПЛ.
Хозяева поля сыграют в белой экипировке (вратарь – в желтой).
Московская команда выйдет на поле в красно-белом комплекте (вратарь – в черном).
- Игра начнется в 14:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак».
Состоялось организационное предматчевое совещание с участием делегата и инспектора матча, представителей играющих команд, органов охраны порядка, основного вещателя и арбитров. К проведению матча #ОренбургСпартак всe готово. pic.twitter.com/kIH8a399MN— ФК Оренбург (@fcorenburg) March 14, 2020