«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в красно-белой форме

«Оренбург» и «Спартак» определились с игровой формой на очный матч 22-го тура РПЛ.

Хозяева поля сыграют в белой экипировке (вратарь – в желтой).

Московская команда выйдет на поле в красно-белом комплекте (вратарь – в черном).

Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак».