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    «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в красно-белой форме

    «Оренбург» и «Спартак» определились с игровой формой на очный матч 22-го тура РПЛ.

    Хозяева поля сыграют в белой экипировке (вратарь – в желтой).

    Московская команда выйдет на поле в красно-белом комплекте (вратарь – в черном).

    Источник: Официальный твиттер «Оренбурга»

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    14.03.2020 11:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2896

      serppion 11 часов назад

      Говорят, красно-белый комплект формы защищает футбольные ворота не хуже, чем Красный крест на белом фоне во время вооруженных конфликтов. Спартачам больше не на что надеяться...

      1
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      Рейтинг: +2305

      Борат 11 часов назад

      Надеюсь после матча будет очень стыдно за спартак и полетят красно-белые розы на газон и растянут баннер - бесславные уб*юдки ! Ну всё по классике ! Гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > Борат 11 часов назад

      тебя еще не закрыли в сумашедшем доме?а пора бы!

      1
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      Рейтинг: +666

      "supermax" > sssrspartak 11 часов назад

      его только линчевать остается

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2305

      Борат 12 часов назад

      Вся галактика сегодня за Оренбург ! Ждём уверенную победу и слив поросей в пердив !!!
      Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +666

      "supermax" > Борат 11 часов назад

      вся твоя недалекая галактика...

      0
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      Рейтинг: +12352

      vka1970 12 часов назад

      Поддержим своих.
      Удачи красно белые!!!

      4
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      Рейтинг: +4054

      nik55 12 часов назад

      1-3

      0
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      Рейтинг: +2295

      playsh 12 часов назад

      Провидцы какие,сами догадались?Ну тогда и счёт скиньте,умники.

      1
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