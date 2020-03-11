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  • Шишкин: «Без проблем помогу «Спартаку», если Тедеско захочет»

Шишкин: «Без проблем помогу «Спартаку», если Тедеско захочет»

11 марта 2020, 23:22
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Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин выразил готовность сыграть за первую команду. Футболист вернулся в родную систему зимой из «Торпедо».

– В основной команде «Спартака» на позиции правого защитника – большая текучка. Рассчитываете, сыграть в РПЛ этой весной?

– В «Спартаке-2» я играю опорного полузащитника, но, естественно, буду готов вернуться на родной правый фланг обороны.

Сейчас о первой команде не думаю. Но если Доменико Тедеско захочет меня там увидеть – нет проблем, помогу.

  • Всю карьеру игрок проводит в России.
  • Больше всего матчей Шишкин провел за «Локомотив» (2010-2017 годы).
  • Игрок брал с «Локомотивом» Кубок России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Шишкин Роман Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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vka1970
1584005848
Борат ,Литейный и Аларм Везде распостраняют шарм Везде нассут и всё засрут И даже мачо в гости ждут.
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