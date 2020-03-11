Шишкин: «Без проблем помогу «Спартаку», если Тедеско захочет»

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин выразил готовность сыграть за первую команду. Футболист вернулся в родную систему зимой из «Торпедо».

– В основной команде «Спартака» на позиции правого защитника – большая текучка. Рассчитываете, сыграть в РПЛ этой весной?

– В «Спартаке-2» я играю опорного полузащитника, но, естественно, буду готов вернуться на родной правый фланг обороны.

Сейчас о первой команде не думаю. Но если Доменико Тедеско захочет меня там увидеть – нет проблем, помогу.