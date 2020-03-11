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    Шишкин: «Без проблем помогу «Спартаку», если Тедеско захочет»

    Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин выразил готовность сыграть за первую команду. Футболист вернулся в родную систему зимой из «Торпедо».

    – В основной команде «Спартака» на позиции правого защитника – большая текучка. Рассчитываете, сыграть в РПЛ этой весной?

    – В «Спартаке-2» я играю опорного полузащитника, но, естественно, буду готов вернуться на родной правый фланг обороны.

    Сейчас о первой команде не думаю. Но если Доменико Тедеско захочет меня там увидеть – нет проблем, помогу.

    • Всю карьеру игрок проводит в России.
    • Больше всего матчей Шишкин провел за «Локомотив» (2010-2017 годы).
    • Игрок брал с «Локомотивом» Кубок России.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.03.2020 23:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet 8 минут назад

      вылететь вместе с петухами ниже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2197

      Борат 1 час назад

      В пердиве у тебя будет шанс поиграть в основе ! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак и спартак-2!

      1
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