Президент «Урала»: «Разрешим вход на стадион тем болельщикам, у которых есть абонементы»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал введение запрета на проведение мероприятий, на которых присутствуют более 5 тысяч человек.

Запрет введен до конца апреля.

У екатеринбургской команды за это время запланировано три домашних матча.

«Официальных бумаг клуб пока не получал, как получим — будем думать, но, скорее всего, будем играть для наших болельщиков. Если ограничение всего до пяти тысяч, мы сможем разрешить вход тем болельщикам, у которых есть абонементы на наши домашние матчи. Таковых около четырех тысяч человек.

Также нужно просмотреть все рекомендации, но предварительно мы все поддерживаем», — сказал Иванов.

В Свердловской области, как и в Москве, ограничено посещение мероприятий. У «Урала» в это время запланированы три домашних матча