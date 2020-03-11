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    Президент «Урала»: «Разрешим вход на стадион тем болельщикам, у которых есть абонементы»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал введение запрета на проведение мероприятий, на которых присутствуют более 5 тысяч человек.

    • Запрет введен до конца апреля.
    • У екатеринбургской команды за это время запланировано три домашних матча.

    «Официальных бумаг клуб пока не получал, как получим — будем думать, но, скорее всего, будем играть для наших болельщиков. Если ограничение всего до пяти тысяч, мы сможем разрешить вход тем болельщикам, у которых есть абонементы на наши домашние матчи. Таковых около четырех тысяч человек.

    Также нужно просмотреть все рекомендации, но предварительно мы все поддерживаем», — сказал Иванов.

    В Свердловской области, как и в Москве, ограничено посещение мероприятий. У «Урала» в это время запланированы три домашних матча

    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2020 19:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5210

      paracetamol 1 час назад

      А они как раз и инфицированы.

      0
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      Рейтинг: +7026

      mihail200606 4 часа назад

      Ну да.. Кто С абонементами, те не заразны))

      2
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