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  • Президент «Урала»: «Разрешим вход на стадион тем болельщикам, у которых есть абонементы»

Президент «Урала»: «Разрешим вход на стадион тем болельщикам, у которых есть абонементы»

11 марта 2020, 19:51
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал введение запрета на проведение мероприятий, на которых присутствуют более 5 тысяч человек.

  • Запрет введен до конца апреля.
  • У екатеринбургской команды за это время запланировано три домашних матча.

«Официальных бумаг клуб пока не получал, как получим — будем думать, но, скорее всего, будем играть для наших болельщиков. Если ограничение всего до пяти тысяч, мы сможем разрешить вход тем болельщикам, у которых есть абонементы на наши домашние матчи. Таковых около четырех тысяч человек.

Также нужно просмотреть все рекомендации, но предварительно мы все поддерживаем», — сказал Иванов.

В Свердловской области, как и в Москве, ограничено посещение мероприятий. У «Урала» в это время запланированы три домашних матча

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (2)
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mihail200606
1583947502
Ну да.. Кто С абонементами, те не заразны))
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paracetamol
1583958082
А они как раз и инфицированы.
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