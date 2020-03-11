«Арсенал» отправил нескольких игроков и сотрудников на двухнедельный карантин

Руководство «Арсенала» решило отправить на карантин нескольких футболистов и сотрудников клуба в связи с тем, что они контактировали с заразившимся коронавирусом Евангелосом Маринакисом. Они проведут дома две недели.
Маринакис общался с игроками «Арсенала» после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, когда в Лондоне гостил «Олимпиакос». Маринакис владеет греческим клубом.
- Из-за коронавируса перенесли матч «Манчестер Сити» – «Арсенал».
- Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов проходят без зрителей.
- В Италии приостановили сезон Серии А.
Источник: официальный сайт «Арсенала»