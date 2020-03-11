«Арсенал» отправил нескольких игроков и сотрудников на двухнедельный карантин

Руководство «Арсенала» решило отправить на карантин нескольких футболистов и сотрудников клуба в связи с тем, что они контактировали с заразившимся коронавирусом Евангелосом Маринакисом. Они проведут дома две недели.

Маринакис общался с игроками «Арсенала» после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, когда в Лондоне гостил «Олимпиакос». Маринакис владеет греческим клубом.