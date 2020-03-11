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  • «Арсенал» отправил нескольких игроков и сотрудников на двухнедельный карантин

«Арсенал» отправил нескольких игроков и сотрудников на двухнедельный карантин

11 марта 2020, 11:22

Руководство «Арсенала» решило отправить на карантин нескольких футболистов и сотрудников клуба в связи с тем, что они контактировали с заразившимся коронавирусом Евангелосом Маринакисом. Они проведут дома две недели.

Маринакис общался с игроками «Арсенала» после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, когда в Лондоне гостил «Олимпиакос». Маринакис владеет греческим клубом.

  • Из-за коронавируса перенесли матч «Манчестер Сити» – «Арсенал».
  • Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов проходят без зрителей.
  • В Италии приостановили сезон Серии А.

Источник: официальный сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Арсенал
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