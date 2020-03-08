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  • Inter News: «Локомотив» просит «Интер» продлить аренду Мариу на год или снизить требования по выкупу

Inter News: «Локомотив» просит «Интер» продлить аренду Мариу на год или снизить требования по выкупу

8 марта 2020, 12:09
8

«Локомотив» намерен сохранить в клубе полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру».

По данным источника, московский клуб не готов платить оговоренную сумму в 18 миллионов евро. «Локомотив» хочет продлить аренду Мариу еще на год или выкупить футболиста, но только в случае, если «Интер» снизит требования.

Отмечается, что Жоау Мариу не входит в дальнейшие планы главного тренера миланцев Антонио Конте.

Если «Интер» не сможет продать португальца «Локомотиву», то попытается выгодно перепродать в любой другой клуб.

Одним из претендентов на Мариу, способного отдать 18 миллионов, называется «Бетис».

  • В этом сезоне полузащитник провел девять матчей в РПЛ, забил один гол и отдал три результативных передачи.

Мариу: «В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону»

Источник: FC Inter News

FC Inter News – зарегистрированное медиа, посвященное новостям об «Интере». Средний онлайн от 1500 до 2000 человек.

Россия. Премьер-лига Интер Локомотив Мариу Жоау
Комментарии (8)
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InterMilLano1908
1583666400
Ухахаха смешно, в Локо у него все огонь и думаю куда нибудь в Китай за 20 легко уедет так что 18 лямов за такого добротного игрока это нормально
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Vizual
1583671749
Или РЖД опять поднимет цены на билеты
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Рубинище
1583675258
Грузина с рынка забрали похоже. доторгуется-профукает футболиста. Интер тренера сменит и вообще откажется продавать его.
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Hektor 84
1583753952
Грузин пустит Локо под откос
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