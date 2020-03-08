Inter News: «Локомотив» просит «Интер» продлить аренду Мариу на год или снизить требования по выкупу

«Локомотив» намерен сохранить в клубе полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру».
По данным источника, московский клуб не готов платить оговоренную сумму в 18 миллионов евро. «Локомотив» хочет продлить аренду Мариу еще на год или выкупить футболиста, но только в случае, если «Интер» снизит требования.
Отмечается, что Жоау Мариу не входит в дальнейшие планы главного тренера миланцев Антонио Конте.
Если «Интер» не сможет продать португальца «Локомотиву», то попытается выгодно перепродать в любой другой клуб.
Одним из претендентов на Мариу, способного отдать 18 миллионов, называется «Бетис».
- В этом сезоне полузащитник провел девять матчей в РПЛ, забил один гол и отдал три результативных передачи.
Мариу: «В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону»
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