Inter News: «Локомотив» просит «Интер» продлить аренду Мариу на год или снизить требования по выкупу

«Локомотив» намерен сохранить в клубе полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру».

По данным источника, московский клуб не готов платить оговоренную сумму в 18 миллионов евро. «Локомотив» хочет продлить аренду Мариу еще на год или выкупить футболиста, но только в случае, если «Интер» снизит требования.

Отмечается, что Жоау Мариу не входит в дальнейшие планы главного тренера миланцев Антонио Конте.

Если «Интер» не сможет продать португальца «Локомотиву», то попытается выгодно перепродать в любой другой клуб.

Одним из претендентов на Мариу, способного отдать 18 миллионов, называется «Бетис».

В этом сезоне полузащитник провел девять матчей в РПЛ, забил один гол и отдал три результативных передачи.

Мариу: «В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону»