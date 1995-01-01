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    Inter News: «Локомотив» просит «Интер» продлить аренду Мариу на год или снизить требования по выкупу

    «Локомотив» намерен сохранить в клубе полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру».

    По данным источника, московский клуб не готов платить оговоренную сумму в 18 миллионов евро. «Локомотив» хочет продлить аренду Мариу еще на год или выкупить футболиста, но только в случае, если «Интер» снизит требования.

    Отмечается, что Жоау Мариу не входит в дальнейшие планы главного тренера миланцев Антонио Конте.

    Если «Интер» не сможет продать португальца «Локомотиву», то попытается выгодно перепродать в любой другой клуб.

    Одним из претендентов на Мариу, способного отдать 18 миллионов, называется «Бетис».

    • В этом сезоне полузащитник провел девять матчей в РПЛ, забил один гол и отдал три результативных передачи.

    Мариу: «В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону»

    Источник: FC Inter News

    FC Inter News – зарегистрированное медиа, посвященное новостям об «Интере». Средний онлайн от 1500 до 2000 человек.

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    Сегодня, 12:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +277

      Vizual 9 минут назад

      Или РЖД опять поднимет цены на билеты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3037

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ухахаха смешно, в Локо у него все огонь и думаю куда нибудь в Китай за 20 легко уедет так что 18 лямов за такого добротного игрока это нормально

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      Ник Уволен > InterMilLano1908 1 час назад

      Китай уже не берет кого попало. Тоже начали считать деньгУ.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3037

      InterMilLano1908 > Ник Уволен 1 час назад

      Так это футболист сборной Португалии...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2323

      Литейный4 3 часа назад

      Походу этого Марио никто не спрашивает хочет он остаться у проводниц или нет. Гыгыгы

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