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  • Мариу: «В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону»

Мариу: «В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону»

23 февраля 2020, 20:38

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу подверг критике руководство «Интера».

«Мне не давали тренироваться и даже играть в товарищеских матчах, как всем остальным. Я тренировался вместе с Мауро Икарди. Я не понимал, что этим хотело показать руководства клуба. «Интер» заплатил за меня 40 миллионов евро и относился ко мне как к ребенку. Это просто не поддается объяснению.

В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону. Важные вещи происходили не на поле, а за его пределами», – рассказал полузащитник.

  • В настоящее время Мариу на правах аренды выступает за московский «Локомотив».
  • Португалец с 2016 года принадлежит «Интеру».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Локомотив Мариу Жоау
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