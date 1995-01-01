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    Мариу: «В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону»

    Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу подверг критике руководство «Интера».

    «Мне не давали тренироваться и даже играть в товарищеских матчах, как всем остальным. Я тренировался вместе с Мауро Икарди. Я не понимал, что этим хотело показать руководства клуба. «Интер» заплатил за меня 40 миллионов евро и относился ко мне как к ребенку. Это просто не поддается объяснению.

    В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону. Важные вещи происходили не на поле, а за его пределами», – рассказал полузащитник.

    • В настоящее время Мариу на правах аренды выступает за московский «Локомотив».
    • Португалец с 2016 года принадлежит «Интеру».

    Источник: Football Italia

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