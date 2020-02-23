Мариу: «В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу подверг критике руководство «Интера».

«Мне не давали тренироваться и даже играть в товарищеских матчах, как всем остальным. Я тренировался вместе с Мауро Икарди. Я не понимал, что этим хотело показать руководства клуба. «Интер» заплатил за меня 40 миллионов евро и относился ко мне как к ребенку. Это просто не поддается объяснению.

В «Интере» было много непонятных моментов, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону. Важные вещи происходили не на поле, а за его пределами», – рассказал полузащитник.