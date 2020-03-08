Месси побил рекорд Роналду по числу голов в топ-пяти европейских лигах

В матче 27-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (1:0) форвард «Барселоны» Лионель Месси забил 438-й гол в чемпионате. Аргентинцу для этого понадобилось 474 встречи.

Месси побил рекорд Криштиану Роналду, который имеет 437 голов в топ-пяти европейских чемпионатах. Португалец достиг этой отметки за 540 игр.