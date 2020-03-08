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  • Месси побил рекорд Роналду по числу голов в топ-пяти европейских лигах

Месси побил рекорд Роналду по числу голов в топ-пяти европейских лигах

8 марта 2020, 01:24
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В матче 27-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (1:0) форвард «Барселоны» Лионель Месси забил 438-й гол в чемпионате. Аргентинцу для этого понадобилось 474 встречи.

Месси побил рекорд Криштиану Роналду, который имеет 437 голов в топ-пяти европейских чемпионатах. Португалец достиг этой отметки за 540 игр.

  • В текущем сезоне Месси провел 31 матч, забил 27 голов, сделал 23 результативные передачи.
  • Аргентинец лидирует в списке бомбардиров Примеры.
  • «Барселона» в чемпионате идет первой.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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Plyash
1583659145
Статистика,безусловно,фантастическая.Особенно если взглянуть на количество игр,за которые были забиты эти мячи.Разница в 103 игры.Браво,Лео,удачи тебе.
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