Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • The Sun: «Реал» рассматривает кандидатуру Покеттино на замену Зидану

The Sun: «Реал» рассматривает кандидатуру Покеттино на замену Зидану

7 марта 2020, 09:44

Маурисио Покеттино может летом возглавить «Реал», утверждает The Sun.

По информации источника, мадридский клуб готов пригласить аргентинца в случае ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера.

Француз может покинуть «Реал», если команда по итогам сезона не выиграет ни одного трофея. В его услугах заинтересован «Ювентус».

  • Покеттино с мая 2014-го по ноябрь 2019-го года возглавлял «Тоттенхэм».
  • «Реал» лидирует в Примере по итогам 26 туров.
  • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы дома уступили «Манчестер Сити» (1:2).

Источник: The Sun
Испания. Примера Реал Почеттино Маурисио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+