The Sun: «Реал» рассматривает кандидатуру Покеттино на замену Зидану

Маурисио Покеттино может летом возглавить «Реал», утверждает The Sun.

По информации источника, мадридский клуб готов пригласить аргентинца в случае ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера.

Француз может покинуть «Реал», если команда по итогам сезона не выиграет ни одного трофея. В его услугах заинтересован «Ювентус».