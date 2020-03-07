The Sun: «Реал» рассматривает кандидатуру Покеттино на замену Зидану

Маурисио Покеттино может летом возглавить «Реал», утверждает The Sun.
По информации источника, мадридский клуб готов пригласить аргентинца в случае ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера.
Француз может покинуть «Реал», если команда по итогам сезона не выиграет ни одного трофея. В его услугах заинтересован «Ювентус».
- Покеттино с мая 2014-го по ноябрь 2019-го года возглавлял «Тоттенхэм».
- «Реал» лидирует в Примере по итогам 26 туров.
- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы дома уступили «Манчестер Сити» (1:2).
Источник: The Sun