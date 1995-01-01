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    The Sun: «Реал» рассматривает кандидатуру Покеттино на замену Зидану

    Маурисио Покеттино может летом возглавить «Реал», утверждает The Sun.

    По информации источника, мадридский клуб готов пригласить аргентинца в случае ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера.

    Француз может покинуть «Реал», если команда по итогам сезона не выиграет ни одного трофея. В его услугах заинтересован «Ювентус».

    • Покеттино с мая 2014-го по ноябрь 2019-го года возглавлял «Тоттенхэм».
    • «Реал» лидирует в Примере по итогам 26 туров.
    • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы дома уступили «Манчестер Сити» (1:2).

    Источник: The Sun

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