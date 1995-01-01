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    Фигуристка Туктамышева: «Почему смеялась над фамилией Дзюбы? Я же дурная»

    Чемпионка мира по фигурному катанию, болельщица «Зенита» Елизавета Туктамышева рассказала, почему ей показалась смешной фамилия форварда Артема Дзюбы.

    – Ты брала интервью у футболистов «Зенита» – Кристиана Нобоа и Клаудио Маркизио. Ты сказала, что Маркизио – твой любимый футболист в «Зените». Почему именно он? Это связано с твоей любовью к Италии?

    – Скорее всего, да (смеется). Не хотелось в этом признаваться. Хотелось, чтобы все думали, что я очень хорошо разбираюсь в футболе и его манера игры мне так понравилась (улыбается). Но я думаю, да, сыграло небольшую роль то, что этот футболист из Италии.

    – Тебя там смех разобрал на первых минутах разговора, и ты не могла остановиться. Почему тебя так смешила фамилия Дзюбы?

    – Я же дурная (смеется). У меня бывает такое: что-то в голову взбредет, что-то смешное для себя нашла, и понеслась. И никто ничего не понимает. Для меня это было абсолютно нормально, поэтому я даже не помню, почему я смеялась над фамилией Дзюбы, – сказал Туктамышева в интервью «Спорт день за днем».

    • В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов и сделал 9 ассистов.
    • Нападающий пропустил встречу с «Локомотивом» (0:0) из-за травмы.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1739

      solodealer 7 минут назад

      В немецкой команде "Лейпциг" есть цветной защитник..Он, во время игры против "Зенита", тоже над Дзюбой хохотал!)))

      0
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      Рейтинг: +1739

      solodealer 8 минут назад

      ...я упала с сеновала,, тормозила головой!..))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      99-й 1 час назад

      Тук - там мышь его, че тож смешно))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +872

      arok 1 час назад

      Елизавета не паритесь, над этой фамилией пол Лиги Чемпионов и Европы сытся!!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +1739

      solodealer > arok 9 минут назад

      )+

      0
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      Рейтинг: +1877

      Борат 1 час назад

      от фамилии жано наверное бы лопнула со смеху !!!
      гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      алдан2014 > Борат 1 час назад

      В Грузии,фамилия Ананидзе очень известная и уважаемая.

      1
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      Рейтинг: +2164

      playsh 1 час назад

      Лизонька,ты совсем даже не дурная.Ты даже не представляешь себе,какая же ты умница.Браво.

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