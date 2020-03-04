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  • Фигуристка Туктамышева: «Почему смеялась над фамилией Дзюбы? Я же дурная»

Фигуристка Туктамышева: «Почему смеялась над фамилией Дзюбы? Я же дурная»

4 марта 2020, 13:23
8

Чемпионка мира по фигурному катанию, болельщица «Зенита» Елизавета Туктамышева рассказала, почему ей показалась смешной фамилия форварда Артема Дзюбы.

– Ты брала интервью у футболистов «Зенита» – Кристиана Нобоа и Клаудио Маркизио. Ты сказала, что Маркизио – твой любимый футболист в «Зените». Почему именно он? Это связано с твоей любовью к Италии?

– Скорее всего, да (смеется). Не хотелось в этом признаваться. Хотелось, чтобы все думали, что я очень хорошо разбираюсь в футболе и его манера игры мне так понравилась (улыбается). Но я думаю, да, сыграло небольшую роль то, что этот футболист из Италии.

– Тебя там смех разобрал на первых минутах разговора, и ты не могла остановиться. Почему тебя так смешила фамилия Дзюбы?

– Я же дурная (смеется). У меня бывает такое: что-то в голову взбредет, что-то смешное для себя нашла, и понеслась. И никто ничего не понимает. Для меня это было абсолютно нормально, поэтому я даже не помню, почему я смеялась над фамилией Дзюбы, – сказал Туктамышева в интервью «Спорт день за днем».

  • В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов и сделал 9 ассистов.
  • Нападающий пропустил встречу с «Локомотивом» (0:0) из-за травмы.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Plyash
1583318095
Лизонька,ты совсем даже не дурная.Ты даже не представляешь себе,какая же ты умница.Браво.
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arok
1583319678
Елизавета не паритесь, над этой фамилией пол Лиги Чемпионов и Европы сытся!!!!!!!!!!
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99-й
1583320267
Тук - там мышь его, че тож смешно))
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Chesn0k
1583337351
манера игры маркизио - забавно звучит
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Hektor 84
1583351879
На бзюбу без смеха не возможно смотреть!!!
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