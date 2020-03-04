Фигуристка Туктамышева: «Почему смеялась над фамилией Дзюбы? Я же дурная»

Чемпионка мира по фигурному катанию, болельщица «Зенита» Елизавета Туктамышева рассказала, почему ей показалась смешной фамилия форварда Артема Дзюбы.

– Ты брала интервью у футболистов «Зенита» – Кристиана Нобоа и Клаудио Маркизио. Ты сказала, что Маркизио – твой любимый футболист в «Зените». Почему именно он? Это связано с твоей любовью к Италии?

– Скорее всего, да (смеется). Не хотелось в этом признаваться. Хотелось, чтобы все думали, что я очень хорошо разбираюсь в футболе и его манера игры мне так понравилась (улыбается). Но я думаю, да, сыграло небольшую роль то, что этот футболист из Италии.

– Тебя там смех разобрал на первых минутах разговора, и ты не могла остановиться. Почему тебя так смешила фамилия Дзюбы?

– Я же дурная (смеется). У меня бывает такое: что-то в голову взбредет, что-то смешное для себя нашла, и понеслась. И никто ничего не понимает. Для меня это было абсолютно нормально, поэтому я даже не помню, почему я смеялась над фамилией Дзюбы, – сказал Туктамышева в интервью «Спорт день за днем».