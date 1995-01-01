Фигуристка Туктамышева: «Почему смеялась над фамилией Дзюбы? Я же дурная»

В немецкой команде "Лейпциг" есть цветной защитник..Он, во время игры против "Зенита", тоже над Дзюбой хохотал!)))
Чемпионка мира по фигурному катанию, болельщица «Зенита» Елизавета Туктамышева рассказала, почему ей показалась смешной фамилия форварда Артема Дзюбы.
– Ты брала интервью у футболистов «Зенита» – Кристиана Нобоа и Клаудио Маркизио. Ты сказала, что Маркизио – твой любимый футболист в «Зените». Почему именно он? Это связано с твоей любовью к Италии?
– Скорее всего, да (смеется). Не хотелось в этом признаваться. Хотелось, чтобы все думали, что я очень хорошо разбираюсь в футболе и его манера игры мне так понравилась (улыбается). Но я думаю, да, сыграло небольшую роль то, что этот футболист из Италии.
– Тебя там смех разобрал на первых минутах разговора, и ты не могла остановиться. Почему тебя так смешила фамилия Дзюбы?
– Я же дурная (смеется). У меня бывает такое: что-то в голову взбредет, что-то смешное для себя нашла, и понеслась. И никто ничего не понимает. Для меня это было абсолютно нормально, поэтому я даже не помню, почему я смеялась над фамилией Дзюбы, – сказал Туктамышева в интервью «Спорт день за днем».
- В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов и сделал 9 ассистов.
- Нападающий пропустил встречу с «Локомотивом» (0:0) из-за травмы.