Кубок Англии. «Челси» на «Стэмфорд Бридж» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала

Сегодня, 3 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль».