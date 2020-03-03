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  • Кубок Англии. «Челси» на «Стэмфорд Бридж» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала

Кубок Англии. «Челси» на «Стэмфорд Бридж» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала

3 марта 2020, 16:54

Сегодня, 3 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль».

  • Соперники последний раз встречались друг с другом в 6-м туре АПЛ. В том матче «Ливерпуль» победил со счетом 2:1.
  • В турнирной таблице АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место по итогам 28 туров, а команда Юргена Клоппа – первое.
  • В последний раз «Челси» обыгрывал «Ливерпуль» в 2018 году в 1/16 финала Кубка английской лиги (2:1).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Челси Ливерпуль
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