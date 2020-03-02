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    После ухода Роналду из «Реала» Месси не сделал ни одного голевого действия в Эль Класико

    В матче 26-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.

    Капитан каталонской команды Лионель Месси не сумел отличиться результативными действиями в шестом Эль Класико подряд.

    Аргентинец не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста в матчах с «Реалом» после ухода из мадридского клуба Криштииану Роналду.

    • Месси – лучший бомбардир в истории Эль Класико.
    • Роналду летом 2018 года ушел в «Ювентус» за 117 миллионов евро.
    • В «Реале» португалец провел девять сезонов и забил 450 голов в 438 матчах.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2020 23:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +37781

      portero 1 час назад

      Потерял стимул и сник....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +764

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Мотивации нет... не с кем конкурировать ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9425

      DeStar 1 час назад

      Скучает(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2143

      playsh > DeStar 1 час назад

      Раздражителя нет...

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