После ухода Роналду из «Реала» Месси не сделал ни одного голевого действия в Эль Класико

В матче 26-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.
Капитан каталонской команды Лионель Месси не сумел отличиться результативными действиями в шестом Эль Класико подряд.
Аргентинец не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста в матчах с «Реалом» после ухода из мадридского клуба Криштииану Роналду.
- Месси – лучший бомбардир в истории Эль Класико.
- Роналду летом 2018 года ушел в «Ювентус» за 117 миллионов евро.
- В «Реале» португалец провел девять сезонов и забил 450 голов в 438 матчах.
Источник: «Бомбардир»