Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • После ухода Роналду из «Реала» Месси не сделал ни одного голевого действия в Эль Класико

После ухода Роналду из «Реала» Месси не сделал ни одного голевого действия в Эль Класико

2 марта 2020, 23:19
6

В матче 26-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.

Капитан каталонской команды Лионель Месси не сумел отличиться результативными действиями в шестом Эль Класико подряд.

Аргентинец не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста в матчах с «Реалом» после ухода из мадридского клуба Криштииану Роналду.

  • Месси – лучший бомбардир в истории Эль Класико.
  • Роналду летом 2018 года ушел в «Ювентус» за 117 миллионов евро.
  • В «Реале» португалец провел девять сезонов и забил 450 голов в 438 матчах.

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1583180687
Скучает(
Ответить
LOKOfanatik19
1583181746
Мотивации нет... не с кем конкурировать ))))
Ответить
portero
1583181785
Потерял стимул и сник....
Ответить
Fin035
1583207596
Роналду убил всю интригу...!)
Ответить
Главные новости
Заболотный ответил, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» жестом ответил на провокации фанатов «МЮ»
11:28
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
4
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Батраков отреагировал на победу «Галатасарая»
10:21
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
4
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
3
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
09:12
2
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Все новости
Все новости
Моуринью назвал срок, за который сможет добиться прогресса с «Реалом»
11:39
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
4
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
Вчера, 19:20
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
Вчера, 16:41
11
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
12 сентября
«Барселона» продлила контракт с нападающим
12 сентября
ВидеоМбаппе отреагировал на мемы про диктатора
12 сентября
Мбаппе: «Готов играть до 100 лет!»
12 сентября
Моуринью назвал игрока «Реала» деревом
11 сентября
1
Мбаппе отреагировал на критику своих действий без мяча
11 сентября
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
10 сентября
8
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10 сентября
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
10 сентября
3
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
10 сентября
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
9 сентября
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
9 сентября
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
9 сентября
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
9 сентября
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
9 сентября
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+