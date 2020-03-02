После ухода Роналду из «Реала» Месси не сделал ни одного голевого действия в Эль Класико

В матче 26-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.

Капитан каталонской команды Лионель Месси не сумел отличиться результативными действиями в шестом Эль Класико подряд.

Аргентинец не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста в матчах с «Реалом» после ухода из мадридского клуба Криштииану Роналду.