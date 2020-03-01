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    Зидан одержал 89-ю победу в Примере в качестве тренера «Реала». Это второй результат в истории

    В матче 26-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.

    Эта победа стала для Зинедина Зидана 89-й в чемпионате Испании на посту главного тренера мадридцев.

    По этому показателю француз догнал Лео Бенхаккера и теперь делит с ним второе место в истории клуба.

    Рекордсменом остается Мигель Муньос (257 побед).

    • Зидан возглавлял «Реал» с января 2016-го по май 2018-го года.
    • В марте 2019 года он вернулся на пост.
    • Мадридская команда лидирует в Примере по итогам 26 туров.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +37734

      portero 29 минут назад

      Мигель Муньос это 1959-1974 года тренер Реала?

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