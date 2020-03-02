Зидан одержал 89-ю победу в Примере в качестве тренера «Реала». Это второй результат в истории

В матче 26-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.

Эта победа стала для Зинедина Зидана 89-й в чемпионате Испании на посту главного тренера мадридцев.

По этому показателю француз догнал Лео Бенхаккера и теперь делит с ним второе место в истории клуба.

Рекордсменом остается Мигель Муньос (257 побед).