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  • Зидан одержал 89-ю победу в Примере в качестве тренера «Реала». Это второй результат в истории

Зидан одержал 89-ю победу в Примере в качестве тренера «Реала». Это второй результат в истории

2 марта 2020, 14:18
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В матче 26-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0.

Эта победа стала для Зинедина Зидана 89-й в чемпионате Испании на посту главного тренера мадридцев.

По этому показателю француз догнал Лео Бенхаккера и теперь делит с ним второе место в истории клуба.

Рекордсменом остается Мигель Муньос (257 побед).

  • Зидан возглавлял «Реал» с января 2016-го по май 2018-го года.
  • В марте 2019 года он вернулся на пост.
  • Мадридская команда лидирует в Примере по итогам 26 туров.

Источник: Официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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portero
1583149570
Мигель Муньос это 1959-1974 года тренер Реала?
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