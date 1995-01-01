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    Правительство Италии отменило до 8 марта все матчи в трех регионах с коронавирусом

    Правительство Италии постановило отменить все спортивные мероприятия в регионах, где выявлены случаи заражения коронавирусом.

    Речь идет о Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье. Указ распространяется на текущую неделю, до 8 марта включительно.

    Запрет .в частности, коснeтся четырeх матчей Серии А: «Аталанта»«Лацио», «Болонья»«Ювентус», «Интер»«Сассуоло» и «Верона»«Наполи».

    Из-за сложившейся ситуации возникли проблемы с календарем чемпионата – в нем нет доступных дат для проведения перенесенных матчей.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4782

      серега кашин 1 час назад

      и это еще не предел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2129

      Давид59 2 часа назад

      Пожалуй правы были некоторые секты насчёт "конца света"

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