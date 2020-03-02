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  • Правительство Италии отменило до 8 марта все матчи в трех регионах с коронавирусом

Правительство Италии отменило до 8 марта все матчи в трех регионах с коронавирусом

2 марта 2020, 10:00
3

Правительство Италии постановило отменить все спортивные мероприятия в регионах, где выявлены случаи заражения коронавирусом.

Речь идет о Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье. Указ распространяется на текущую неделю, до 8 марта включительно.

Запрет .в частности, коснeтся четырeх матчей Серии А: «Аталанта»«Лацио», «Болонья»«Ювентус», «Интер»«Сассуоло» и «Верона»«Наполи».

Из-за сложившейся ситуации возникли проблемы с календарем чемпионата – в нем нет доступных дат для проведения перенесенных матчей.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А
Комментарии (3)
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Давид59
1583134564
Пожалуй правы были некоторые секты насчёт "конца света"
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серега кашин
1583137911
и это еще не предел
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Hektor 84
1583158609
Печально что то
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