Правительство Италии отменило до 8 марта все матчи в трех регионах с коронавирусом

Правительство Италии постановило отменить все спортивные мероприятия в регионах, где выявлены случаи заражения коронавирусом.

Речь идет о Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье. Указ распространяется на текущую неделю, до 8 марта включительно.

Запрет .в частности, коснeтся четырeх матчей Серии А: «Аталанта» – «Лацио», «Болонья» – «Ювентус», «Интер» – «Сассуоло» и «Верона» – «Наполи».

Из-за сложившейся ситуации возникли проблемы с календарем чемпионата – в нем нет доступных дат для проведения перенесенных матчей.