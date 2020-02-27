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  • «Дженоа» попросила Гольданигу тренироваться отдельно от команды. Его семья живет в «центре коронавируса»

«Дженоа» попросила Гольданигу тренироваться отдельно от команды. Его семья живет в «центре коронавируса»

27 февраля 2020, 17:49

Защитник «Дженоа» Эдоардо Гольданига тренируется отдельно от остальной команды, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Secolo XIX.

В клубе попросили игрока тренироваться индивидуально в течение нескольких дней в качестве меры предосторожности, так как он сам и его семья живут в Кодоньо. Этот город в Ломбардии называют «центром коронавируса». Защитник не проявляет никаких признаков болезни.

  • По последним данным, обнародованным итальянскими властями, в стране зарегистрировано 528 положительных случаев заболевания коронавирусом, 14 из которых закончились летальным исходом.
  • По всему миру от Covid-19 умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Дженоа Гольданига Эдоардо
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