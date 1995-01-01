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    Футболист клуба итальянской серии C заболел коронавирусом

    Один из игроков «Пьянезе», выступающей в Серии С, заболел новым коронавирусом.

    Анализ 22-летнего футболиста на Covid-19 оказался положительным. Игрок, имя которого не называется, в воскресенье пропустил матч команды из-за лихорадки и общего недомогания. Футболист добровольно решил изолировать себя от общества, сообщает La Nazione.

    Состояние игрока сейчас хорошее, он находится в одной из больниц Сиены.

    • По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 500 человек.
    • По всему миру от Covid-19 умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.

    Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса

    Источник: La Nazione

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