Футболист клуба итальянской серии C заболел коронавирусом

Один из игроков «Пьянезе», выступающей в Серии С, заболел новым коронавирусом.

Анализ 22-летнего футболиста на Covid-19 оказался положительным. Игрок, имя которого не называется, в воскресенье пропустил матч команды из-за лихорадки и общего недомогания. Футболист добровольно решил изолировать себя от общества, сообщает La Nazione.

Состояние игрока сейчас хорошее, он находится в одной из больниц Сиены.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 500 человек.

По всему миру от Covid-19 умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.

Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса