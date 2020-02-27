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Футболист клуба итальянской серии C заболел коронавирусом

27 февраля 2020, 16:26

Один из игроков «Пьянезе», выступающей в Серии С, заболел новым коронавирусом.

Анализ 22-летнего футболиста на Covid-19 оказался положительным. Игрок, имя которого не называется, в воскресенье пропустил матч команды из-за лихорадки и общего недомогания. Футболист добровольно решил изолировать себя от общества, сообщает La Nazione.

Состояние игрока сейчас хорошее, он находится в одной из больниц Сиены.

  • По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 500 человек.
  • По всему миру от Covid-19 умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.

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Источник: La Nazione
Италия. Серия А
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