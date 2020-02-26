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  • Betting Insider: Okko покупает права на трансляции МЛС. Сервис также поборется с «Матч ТВ» за Кубок Либертадорес

Betting Insider: Okko покупает права на трансляции МЛС. Сервис также поборется с «Матч ТВ» за Кубок Либертадорес

26 февраля 2020, 15:54
2

По информации Betting Insider, стриминговый сервис Okko покупает права на трансляции американской МЛС.

Okko также собирается приобрести права на Кубок Либертадорес, опередив холдинг «Газпром-медиа», который планирует показывать турнир на «Матч ТВ».

  • Чемпионат МЛС сезона-2020 начнется 29 февраля.
  • До 2020 года МЛС в Европе транслировал Eurosport, контракт был заключен в 2015 году.
  • Okko в России транслирует АПЛ.

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

США. МЛС
Комментарии (2)
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mig28
1582721936
Смотрю АПЛ через Окко, очень не дурно, качество отличное, программы про футбол и о футболе...а перебои, они везде бывают
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серега кашин
1582722770
окко во сто раз лучше нелепого матч тв
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