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    Betting Insider: Okko покупает права на трансляции МЛС. Сервис также поборется с «Матч ТВ» за Кубок Либертадорес

    По информации Betting Insider, стриминговый сервис Okko покупает права на трансляции американской МЛС.

    Okko также собирается приобрести права на Кубок Либертадорес, опередив холдинг «Газпром-медиа», который планирует показывать турнир на «Матч ТВ».

    • Чемпионат МЛС сезона-2020 начнется 29 февраля.
    • До 2020 года МЛС в Европе транслировал Eurosport, контракт был заключен в 2015 году.
    • Okko в России транслирует АПЛ.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4734

      серега кашин 2 часа назад

      окко во сто раз лучше нелепого матч тв

      3
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      Рейтинг: +1754

      Борат 2 часа назад

      скоро ОККО всё выкупит, а канделака будет на МАТЧ ТВ кёрлинг показывать !
      гы-гы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +874

      mig28 2 часа назад

      Смотрю АПЛ через Окко, очень не дурно, качество отличное, программы про футбол и о футболе...а перебои, они везде бывают

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