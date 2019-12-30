Betting Insider: Okko покупает права на трансляции МЛС. Сервис также поборется с «Матч ТВ» за Кубок Либертадорес

окко во сто раз лучше нелепого матч тв
По информации Betting Insider, стриминговый сервис Okko покупает права на трансляции американской МЛС.
Okko также собирается приобрести права на Кубок Либертадорес, опередив холдинг «Газпром-медиа», который планирует показывать турнир на «Матч ТВ».
- Чемпионат МЛС сезона-2020 начнется 29 февраля.
- До 2020 года МЛС в Европе транслировал Eurosport, контракт был заключен в 2015 году.
- Okko в России транслирует АПЛ.
Источник: Betting Insider
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