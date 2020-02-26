Betting Insider: Okko покупает права на трансляции МЛС. Сервис также поборется с «Матч ТВ» за Кубок Либертадорес

По информации Betting Insider, стриминговый сервис Okko покупает права на трансляции американской МЛС.
Okko также собирается приобрести права на Кубок Либертадорес, опередив холдинг «Газпром-медиа», который планирует показывать турнир на «Матч ТВ».
- Чемпионат МЛС сезона-2020 начнется 29 февраля.
- До 2020 года МЛС в Европе транслировал Eurosport, контракт был заключен в 2015 году.
- Okko в России транслирует АПЛ.
Источник: Betting Insider
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