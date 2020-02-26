Лига чемпионов. «Барселона» обменялась голами с «Наполи»

Каталонцы не смогли победить в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Единственный гол у гостей забил Антуан Гризманн. «Наполи» заканчивал матч в большинстве после удаления Артуро Видаля.

Дженнаро Гаттузо как тренер провел свой первый матч в плей-офф Лиги чемпионов. Он принял команду в декабре.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мертенс, 30; 1:1 – Гризманн, 57.

«Наполи»: Оспина, Демме (Аллан, 80), Руй, Кальехон (Политано, 74), Руис, Мертенс (Милик, 54), Максимович, Зелински, Ди Лоренцо, Инсинье, Манолас.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+3), Ракитич (Артур, 56), Бускетс, Месси, Гризманн (Фати, 87), де Йонг, Видаль, Умтити, Фирпо.

Предупреждения: Инсинье, 61; Руй, 89 – Бускетс, 49; Месси, 66; Гризманн, 83; Видаль, 88.

Удаления: нет – Видаль, 89 (вторая ж.к.).

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