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    Лига чемпионов. «Барселона» обменялась голами с «Наполи»

    Каталонцы не смогли победить в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Единственный гол у гостей забил Антуан Гризманн. «Наполи» заканчивал матч в большинстве после удаления Артуро Видаля.

    Дженнаро Гаттузо как тренер провел свой первый матч в плей-офф Лиги чемпионов. Он принял команду в декабре.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мертенс, 30; 1:1 – Гризманн, 57.

    «Наполи»: Оспина, Демме (Аллан, 80), Руй, Кальехон (Политано, 74), Руис, Мертенс (Милик, 54), Максимович, Зелински, Ди Лоренцо, Инсинье, Манолас.

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+3), Ракитич (Артур, 56), Бускетс, Месси, Гризманн (Фати, 87), де Йонг, Видаль, Умтити, Фирпо.

    Предупреждения: Инсинье, 61; Руй, 89 – Бускетс, 49; Месси, 66; Гризманн, 83; Видаль, 88.

    Удаления: нет – Видаль, 89 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +124

      Все_тот_же_Юве 57 минут назад

      прикольно будет если барсы вылетит от наполи.

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      Рейтинг: +2158

      SarJr 1 час назад

      очередной невнятный матч в гостях. месси как будто только проснулся в первом тайме: сонный ходил шагом и еле-еле пасы давал. во втором стало повеселее, но все равно как то безыдейно. плюс, потеря бускетса и видаля перед ответкой. класс

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      Рейтинг: +8

      maks_shishkin 1 час назад

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      Рейтинг: +1688

      solodealer 1 час назад

      Ну вот...пока "бригада Месси" не звездит...
      И даже хуже: смахивает на "Зенит"!)

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      Рейтинг: +930

      FENIX-SL > solodealer 1 час назад

      не говори так!
      ты видел как Гризманн раздал?!!!

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