Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига чемпионов. «Барселона» обменялась голами с «Наполи»

26 февраля 2020, 00:55
12

Каталонцы не смогли победить в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Единственный гол у гостей забил Антуан Гризманн. «Наполи» заканчивал матч в большинстве после удаления Артуро Видаля.

Дженнаро Гаттузо как тренер провел свой первый матч в плей-офф Лиги чемпионов. Он принял команду в декабре.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мертенс, 30; 1:1 – Гризманн, 57.

«Наполи»: Оспина, Демме (Аллан, 80), Руй, Кальехон (Политано, 74), Руис, Мертенс (Милик, 54), Максимович, Зелински, Ди Лоренцо, Инсинье, Манолас.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+3), Ракитич (Артур, 56), Бускетс, Месси, Гризманн (Фати, 87), де Йонг, Видаль, Умтити, Фирпо.

Предупреждения: Инсинье, 61; Руй, 89 – Бускетс, 49; Месси, 66; Гризманн, 83; Видаль, 88.

Удаления: нет – Видаль, 89 (вторая ж.к.).

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Наполи Барселона
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Saracen Jr
1582669480
очередной невнятный матч в гостях. месси как будто только проснулся в первом тайме: сонный ходил шагом и еле-еле пасы давал. во втором стало повеселее, но все равно как то безыдейно. плюс, потеря бускетса и видаля перед ответкой. класс
Ответить
Fin035
1582702807
В этом поединке Гаттузо хоть и выбрал тактику Симеоне, но задачу минимум решил, забив мяч, но Барса все же со своими проблемами с составом смотрелась никакой. Итог думаю решит один мяч, как в одну, так и в другую сторону. Хотя,....возможно Барса что то и покажет дома.
Ответить
Cules2013
1582710039
Не согласен, что Барса сыграла плохой матч. Плохой, это если бы она проиграла, как это не раз бывало раньше, в т.ч. и в тот памятный матч с Интером. А так, игроки боролись, прессинговали, не все, но для выездной игры нормально. Отыгрались в непростой ситуации. Всё норм. Жаль только что Видаля потеряли. Голевая ничья на выезде в пользу Барсы.
Ответить
KIENDJIN
1582825723
Пройдем Наполи, а вот Ювентусы, Лузерпули и Реалы падут в 1/8.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+