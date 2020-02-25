Стерлинг: «Грустно наблюдать, как расизм становится нормой в футболе»

Атакующий игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о проблеме расизма. По его мнению, этот вид дискриминации становится нормой.

«Он становится нормой в футболе. Нередко игроки сами уходят с поля из-за расизма. Грустно наблюдать за этим; к проблеме относятся недостаточно серьезно. Ничего не меняется. К проблеме расизма меньше внимания, чем к сексизму», – считает Стерлинг.