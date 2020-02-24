Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Стерлинг: «Грустно наблюдать, как расизм становится нормой в футболе»

    Атакующий игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о проблеме расизма. По его мнению, этот вид дискриминации становится нормой.

    «Он становится нормой в футболе. Нередко игроки сами уходят с поля из-за расизма. Грустно наблюдать за этим; к проблеме относятся недостаточно серьезно. Ничего не меняется. К проблеме расизма меньше внимания, чем к сексизму», – считает Стерлинг.

    • Игрок – уроженец Ямайки.
    • За «Сити» Стерлинг выступает с 2017 года.
    • Футболист с 2012 года вызывается в сборную Англии.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:10
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2696

      zatonn 13 минут назад

      Не стоит, Рахим, переживать из-за больных на всю голову людей! Их везде хватает, к сожалению.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru