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  • Стерлинг: «Грустно наблюдать, как расизм становится нормой в футболе»

Стерлинг: «Грустно наблюдать, как расизм становится нормой в футболе»

25 февраля 2020, 19:10
4

Атакующий игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о проблеме расизма. По его мнению, этот вид дискриминации становится нормой.

«Он становится нормой в футболе. Нередко игроки сами уходят с поля из-за расизма. Грустно наблюдать за этим; к проблеме относятся недостаточно серьезно. Ничего не меняется. К проблеме расизма меньше внимания, чем к сексизму», – считает Стерлинг.

  • Игрок – уроженец Ямайки.
  • За «Сити» Стерлинг выступает с 2017 года.
  • Футболист с 2012 года вызывается в сборную Англии.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Стерлинг Рахим
Комментарии (4)
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zatonn
1582648880
Не стоит, Рахим, переживать из-за больных на всю голову людей! Их везде хватает, к сожалению.
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СвинкаСправедливости
1582652693
Вы сами этот расизм раскручиваете.
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general.lizyukov
1582659089
Норма - это когда негров на поле за Францию играет больше, чем европейцев? Или что "истинный" англичанин Рахим Стерлинг - негр? Что можно в любой момент расплакаться и сказать, что ты не можешь играть, потому что тебя назвали негром? Да, это 100%-ный расизм, почти натуральнейший куклуксклан!!!
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Ziklop
1582660064
Грусть наступает когда стадо макак начинают скулить как шакалы.
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