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  • «Барселона» интересуется защитником «Валенсии» Гильямоном

«Барселона» интересуется защитником «Валенсии» Гильямоном

24 февраля 2020, 11:23
3

Центральный защитник «Валенсии» Уго Гильямон может перейти в «Барселону».

По информации Sport.es, каталонский клуб намерен заполучить 20-летнего футболиста ближайшим летом.

«Барса» хочет подписать игрока и отправить его во вторую команду с перспективой перевода в основу.

  • По окончании сезона Гильямон станет свободным агентом, если «Валенсия» не убедит его продлить контракт.
  • Он дебютировал за первую команду левантийцев в минувшую субботу в матче с «Реал Сосьедадом» (0:3).
  • Рыночная стоимость испанца – 200 тысяч евро.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Валенсия
Комментарии (3)
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Saracen Jr
1582537334
Помнится, в прошлом году так уже один защитник из Валенсии перешёл в барсу. Смысла с него было....
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серега кашин
1582537650
все равно сгниет во второй команде или продан в другой клуб когда не будет никому не нужен
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Cules2013
1582577408
Это кто вообще такой?))) Опять будет перепродажа? Купим за 2 ляма, через месяц продадим за 3,5?))) ЛОЛ
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