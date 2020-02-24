«Барселона» интересуется защитником «Валенсии» Гильямоном

Центральный защитник «Валенсии» Уго Гильямон может перейти в «Барселону».
По информации Sport.es, каталонский клуб намерен заполучить 20-летнего футболиста ближайшим летом.
«Барса» хочет подписать игрока и отправить его во вторую команду с перспективой перевода в основу.
- По окончании сезона Гильямон станет свободным агентом, если «Валенсия» не убедит его продлить контракт.
- Он дебютировал за первую команду левантийцев в минувшую субботу в матче с «Реал Сосьедадом» (0:3).
- Рыночная стоимость испанца – 200 тысяч евро.
Источник: Sport.es