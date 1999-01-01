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    «Барселона» интересуется защитником «Валенсии» Гильямоном

    Центральный защитник «Валенсии» Уго Гильямон может перейти в «Барселону».

    По информации Sport.es, каталонский клуб намерен заполучить 20-летнего футболиста ближайшим летом.

    «Барса» хочет подписать игрока и отправить его во вторую команду с перспективой перевода в основу.

    • По окончании сезона Гильямон станет свободным агентом, если «Валенсия» не убедит его продлить контракт.
    • Он дебютировал за первую команду левантийцев в минувшую субботу в матче с «Реал Сосьедадом» (0:3).
    • Рыночная стоимость испанца – 200 тысяч евро.

    Источник: Sport.es

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