«Барселона» интересуется защитником «Валенсии» Гильямоном

Центральный защитник «Валенсии» Уго Гильямон может перейти в «Барселону».

По информации Sport.es, каталонский клуб намерен заполучить 20-летнего футболиста ближайшим летом.

«Барса» хочет подписать игрока и отправить его во вторую команду с перспективой перевода в основу.