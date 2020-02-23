A Bola: Икарди взбесило непопадание в основу на матч с «Боруссией», он бросал стулья

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди пришел в бешенство, когда узнал, что не попал в стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:2). Аргентинец остался в запасе.
Как пишет A Bola, Икарди бросал на пол стулья, а во время возвращения в Париж почти не общался с партнерами.
- Икарди принадлежит «Интеру».
- В текущем сезоне Лиги 1 форвард провел 18 матчей, забил 11 голов, сделал две результативные передачи.
- Ответная игра с «Боруссией» состоится в марте.
Источник: A Bola