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  • A Bola: Икарди взбесило непопадание в основу на матч с «Боруссией», он бросал стулья

A Bola: Икарди взбесило непопадание в основу на матч с «Боруссией», он бросал стулья

23 февраля 2020, 23:08
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди пришел в бешенство, когда узнал, что не попал в стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:2). Аргентинец остался в запасе.

Как пишет A Bola, Икарди бросал на пол стулья, а во время возвращения в Париж почти не общался с партнерами.

  • Икарди принадлежит «Интеру».
  • В текущем сезоне Лиги 1 форвард провел 18 матчей, забил 11 голов, сделал две результативные передачи.
  • Ответная игра с «Боруссией» состоится в марте.

Источник: A Bola
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Боруссия Д ПСЖ Икарди Мауро
Комментарии (2)
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Parham
1582492512
Что за тряпка?
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Hektor 84
1582505011
Женушка уже подкаблучнику что то напела
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