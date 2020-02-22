Главные новости дня. Адиль Рами перешел в «Сочи», Тарасов сломал ногу на тренировке

Тарасов сломал ногу на тренировке. Три дня назад он подписал контракт с «Рубином».

Жота – первый за восемь лет игрок в Лиге Европы, сделавший хет-трик в двух матчах подряд.

Официально: Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов».

«Это хороший контракт». Агент Рами подтвердил, что игрок перешел в «Сочи».

«Крылья Советов» подписали полузащитника сборной Ирака Хади. Им интересовался «Зенит».

Cadena SER: Хави выдвинул перед «Барселоной» восемь условий, при которых он был готов возглавить команду.

Самедов: «У Шишкина есть шансы выйти в основе «Спартака».

Журналист Зимагулов: «Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова сзади в безобидной ситуации».

В РПЛ закрывается трансферное окно. Рассказываем о сделках зимы и ведем онлайн