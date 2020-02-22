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  • Главные новости дня. Адиль Рами перешел в «Сочи», Тарасов сломал ногу на тренировке

Главные новости дня. Адиль Рами перешел в «Сочи», Тарасов сломал ногу на тренировке

22 февраля 2020, 00:14
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Тарасов сломал ногу на тренировке. Три дня назад он подписал контракт с «Рубином».

Жота – первый за восемь лет игрок в Лиге Европы, сделавший хет-трик в двух матчах подряд.

Официально: Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов».

«Это хороший контракт». Агент Рами подтвердил, что игрок перешел в «Сочи».

«Крылья Советов» подписали полузащитника сборной Ирака Хади. Им интересовался «Зенит».

Cadena SER: Хави выдвинул перед «Барселоной» восемь условий, при которых он был готов возглавить команду.

Самедов: «У Шишкина есть шансы выйти в основе «Спартака».

Журналист Зимагулов: «Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова сзади в безобидной ситуации».

В РПЛ закрывается трансферное окно. Рассказываем о сделках зимы и ведем онлайн

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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serppion
1582329847
Тарасов - это который Бузов? Здоровья ему!
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zenitforever2015
1582353296
А Помеле Андерсон понравится в Сочи ?
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