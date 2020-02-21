Cadena SER: Хави выдвинул перед «Барселоной» восемь условий, при которых он был готов возглавить команду

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави огласил «Барселоне» несколько условий, при удовлетворении которых он готов возглавить команду. Каталонцы пробовали заполучить своего экс-игрока в январе.

Хави был готов прийти в «Барселону» только летом. Он хотел полного контроля над трансферами и спортивной деятельностью клуба. Тренер пожелал назначить на должности Карлеса Пуйоля и Йорди Кройфа. Вместе с тем Хави захотел видеть в тренерском штабе своего брата Оскара.

Узнав о списке условий, руководство «Барселоны» решило назначить Энрике Сетьена.