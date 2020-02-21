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    Cadena SER: Хави выдвинул перед «Барселоной» восемь условий, при которых он был готов возглавить команду

    Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави огласил «Барселоне» несколько условий, при удовлетворении которых он готов возглавить команду. Каталонцы пробовали заполучить своего экс-игрока в январе.

    Хави был готов прийти в «Барселону» только летом. Он хотел полного контроля над трансферами и спортивной деятельностью клуба. Тренер пожелал назначить на должности Карлеса Пуйоля и Йорди Кройфа. Вместе с тем Хави захотел видеть в тренерском штабе своего брата Оскара.

    Узнав о списке условий, руководство «Барселоны» решило назначить Энрике Сетьена.

    • «Аль-Садд» – первый клуб в тренерской карьере Хави.
    • В качестве игрока он брал с «Барселоной» Лигу чемпионов.
    • Каталонцы в Примере идут вторыми.

    Источник: Cadena SER

    Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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