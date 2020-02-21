18-летний Сака вышел в лидеры «Арсенала» по количеству ассистов в сезоне

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака отметился голевым пасом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса». Теперь у него девять результативных передач в сезоне – больше, чем у кого-либо в команде.
К концу игры в Греции у Сака случились судороги, о чем сообщил главный тренер Микель Артета.
- Футболисту 18 лет. На трансферном рынке Сака оценивается в 13 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ Сака отдал две результативные передачи.
- «Арсенал» в чемпионате Англии идет десятым.
Источник: твиттер Squawka Football