18-летний Сака вышел в лидеры «Арсенала» по количеству ассистов в сезоне

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака отметился голевым пасом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса». Теперь у него девять результативных передач в сезоне – больше, чем у кого-либо в команде.

К концу игры в Греции у Сака случились судороги, о чем сообщил главный тренер Микель Артета.