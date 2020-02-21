Шатов – о словах Слуцкого после Евро-2016: «Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал слова Леонида Слуцкого после Евро-2016.

«Что значит мы говно? Я с детства тружусь. Я выбрал этот спорт. Это нелегкий путь. Я проделал большую работу над собой, чтобы оказаться в «Анжи», «Зените» и в сборной России.

Как я могу сказать, что мы говно? Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались. Да, мы наступили, кто ногой, кто рукой, но мы – не говно.

Если ты говно, то ты никогда от этого не отмоешься. А если ты оступился, то ты можешь сделать правильный вывод, отмыться от этого и уже со свежей головой двигать себя к новым целям.

Мне было неприятно это слышать», – заявил Шатов.

В 2016 году сборная России не смогла выйти из группы, где соперниками были Англия, Словакия и Уэльс.

Во Франции национальной командой руководил Леонид Слуцкий.