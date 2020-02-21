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  • Шатов – о словах Слуцкого после Евро-2016: «Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались»

Шатов – о словах Слуцкого после Евро-2016: «Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались»

21 февраля 2020, 09:00
11

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал слова Леонида Слуцкого после Евро-2016.

«Что значит мы говно? Я с детства тружусь. Я выбрал этот спорт. Это нелегкий путь. Я проделал большую работу над собой, чтобы оказаться в «Анжи», «Зените» и в сборной России.

Как я могу сказать, что мы говно? Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались. Да, мы наступили, кто ногой, кто рукой, но мы – не говно.

Если ты говно, то ты никогда от этого не отмоешься. А если ты оступился, то ты можешь сделать правильный вывод, отмыться от этого и уже со свежей головой двигать себя к новым целям.

Мне было неприятно это слышать», – заявил Шатов.

  • В 2016 году сборная России не смогла выйти из группы, где соперниками были Англия, Словакия и Уэльс.
  • Во Франции национальной командой руководил Леонид Слуцкий.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм журналиста Мурада Латипова
Отбор ЧЕ-2020 Россия Шатов Олег Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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acor94
1582265874
Правильно, не обкакались, а обосрались по полной, с подливой.
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BRO_football
1582267123
Да уж. Есть такое выражение "ходить/бегать как в штаны насрал". Это как раз про сборную России. Они обосрались на Евро-2016, но вытряхнуть говно из из трусов и помыться забыли.
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altezzik
1582267156
Философ. Ждем мнение Тарасова.
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моэм
1582268388
Обожаю " бородатые новости"... особенно когда такой "свежачок" уже затянут паутиной и с душком.
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Danish Dynamite
1582269897
То говно, то "говно на воротах". Что-то много его развелось в нашем футболе )))))
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Давид59
1582270777
Олега понять можно, но говно может быть на выходе, даже если честно трудишься. Возьмите, к примеру, автомобили ВАЗ. Народ трудится честно, а на выходе...
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Джой
1582272461
Помыться помоешься,а запах все равно останется.
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Plyash
1582276603
Говно как-то простенько.Мне слово "дерьмо" больше импонирует.
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Пастырь
1582279631
Очень хотелось бы увидеть коменты дебилов бората и аларма по данному факту
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Hektor 84
1582327395
Шатов как раз и ходит по полю как обосраный
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