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    Шатов – о словах Слуцкого после Евро-2016: «Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал слова Леонида Слуцкого после Евро-2016.

    «Что значит мы говно? Я с детства тружусь. Я выбрал этот спорт. Это нелегкий путь. Я проделал большую работу над собой, чтобы оказаться в «Анжи», «Зените» и в сборной России.

    Как я могу сказать, что мы говно? Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались. Да, мы наступили, кто ногой, кто рукой, но мы – не говно.

    Если ты говно, то ты никогда от этого не отмоешься. А если ты оступился, то ты можешь сделать правильный вывод, отмыться от этого и уже со свежей головой двигать себя к новым целям.Мне было неприятно это слышать», – заявил Шатов.

    • В 2016 году сборная России не смогла выйти из группы, где соперниками были Англия, Словакия и Уэльс.
    • Во Франции национальной командой руководил Леонид Слуцкий.

    text

    Публикация от text (@murad.latipov) 20 Фев 2020 в 9:05 PST

    Источник: Инстаграм журналиста Мурада Латипова

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1062

      Джой 39 секунд назад

      Помыться помоешься,а запах все равно останется.

      0
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      Рейтинг: +2082

      Давид59 28 минут назад

      Олега понять можно, но говно может быть на выходе, даже если честно трудишься. Возьмите, к примеру, автомобили ВАЗ. Народ трудится честно, а на выходе...

      1
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      Рейтинг: +1811

      Danish Dynamite 43 минуты назад

      То говно, то "говно на воротах". Что-то много его развелось в нашем футболе )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +237

      моэм 1 час назад

      Обожаю " бородатые новости"... особенно когда такой "свежачок" уже затянут паутиной и с душком.

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      Рейтинг: +1230

      altezzik 1 час назад

      Философ. Ждем мнение Тарасова.

      2
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      Рейтинг: +7362

      BRO_football 1 час назад

      Да уж. Есть такое выражение "ходить/бегать как в штаны насрал". Это как раз про сборную России. Они обосрались на Евро-2016, но вытряхнуть говно из из трусов и помыться забыли.

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      Рейтинг: +325

      elessar arnor 1 час назад

      стабильный обосратышь

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      Рейтинг: +940

      acor94 1 час назад

      Правильно, не обкакались, а обосрались по полной, с подливой.

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      Рейтинг: +10012

      Garrincha58 2 часа назад

      лучше бы играл чем правду матку критиковать

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