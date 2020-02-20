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  • Игроки «Спартака» прошли медосмотр в Москве. Соболев не участвовал в обследовании

Игроки «Спартака» прошли медосмотр в Москве. Соболев не участвовал в обследовании

20 февраля 2020, 18:36
4

Футболисты «Спартака» перед первой тренировкой в Москве прошли обследование в клинике спортивной медицины.

Осмотр прошли все футболисты, работавшие в Сочи, кроме форварда Александра Соболева, который приезжал в клинику между вторым и третьим сборами.

«Доктора проверили сердечно-сосудистую систему спартаковцев, провели лабораторные исследования, сделали рентген и УЗИ внутренних органов. Кроме того, футболисты прошли по кабинетам узких специалистов: лора, невролога, окулиста, стоматолога, хирурга-травматолога. Красно-белых также ждал тест на функциональную готовность», – сообщает пресс-служба клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (4)
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3a zenit
1582213142
Зенит портит таланты,как же стыдно за Спартак!Соболев мёртв.
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Владислав Vlad
1582221281
Вот это новость так новость.....
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vka1970
1582264664
Обоссаться про войну, а не новость. Всем добра.
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