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    Игроки «Спартака» прошли медосмотр в Москве. Соболев не участвовал в обследовании

    Футболисты «Спартака» перед первой тренировкой в Москве прошли обследование в клинике спортивной медицины.

    Осмотр прошли все футболисты, работавшие в Сочи, кроме форварда Александра Соболева, который приезжал в клинику между вторым и третьим сборами.

    «Доктора проверили сердечно-сосудистую систему спартаковцев, провели лабораторные исследования, сделали рентген и УЗИ внутренних органов. Кроме того, футболисты прошли по кабинетам узких специалистов: лора, невролога, окулиста, стоматолога, хирурга-травматолога. Красно-белых также ждал тест на функциональную готовность», – сообщает пресс-служба клуба.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3393

      3a zenit 15 минут назад

      Зенит портит таланты,как же стыдно за Спартак!Соболев мёртв.

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