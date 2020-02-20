Игроки «Спартака» прошли медосмотр в Москве. Соболев не участвовал в обследовании

Зенит портит таланты,как же стыдно за Спартак!Соболев мёртв.
Футболисты «Спартака» перед первой тренировкой в Москве прошли обследование в клинике спортивной медицины.
Осмотр прошли все футболисты, работавшие в Сочи, кроме форварда Александра Соболева, который приезжал в клинику между вторым и третьим сборами.
«Доктора проверили сердечно-сосудистую систему спартаковцев, провели лабораторные исследования, сделали рентген и УЗИ внутренних органов. Кроме того, футболисты прошли по кабинетам узких специалистов: лора, невролога, окулиста, стоматолога, хирурга-травматолога. Красно-белых также ждал тест на функциональную готовность», – сообщает пресс-служба клуба.
Фотогалерея сегодняшнего медосмотра команды уже у нас на сайте https://t.co/jwaCmIHmTF pic.twitter.com/S1v8g5jh4m— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 февраля 2020 г.