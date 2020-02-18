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    «Претензий не имеем». Rambler урегулировал с «Матч ТВ» спор о контенте АПЛ

    Rambler Group и «Матч ТВ» во внесудебном порядке урегулировали все вопросы по использованию связанного с АПЛ контента.

    «Rambler Group и «Матч ТВ» удалось урегулировать все вопросы во внесудебном порядке. Спорный контент был удален, взаимных претензий мы больше не имеем. Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу», – говорится в совместном заявлении Rambler Group и «Матч ТВ».

    • В декабре Rambler Group добилась временной блокировки контента, связанного с АПЛ, на сайте «Матч ТВ».
    • Ранее Rambler подал в суд на платформу Twitch, планируя взыскать с нее за пользовательские трансляции АПЛ 2,1 миллиарада евро.
    • За право транслировать АПЛ на сервисе Okko в Rambler заплатили 7 миллонов евро.
    • В апреле «Матч ТВ» не смог выкупить права на показ матчей АПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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