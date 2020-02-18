«Претензий не имеем». Rambler урегулировал с «Матч ТВ» спор о контенте АПЛ

Rambler Group и «Матч ТВ» во внесудебном порядке урегулировали все вопросы по использованию связанного с АПЛ контента.

«Rambler Group и «Матч ТВ» удалось урегулировать все вопросы во внесудебном порядке. Спорный контент был удален, взаимных претензий мы больше не имеем. Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу», – говорится в совместном заявлении Rambler Group и «Матч ТВ».