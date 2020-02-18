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  • «Претензий не имеем». Rambler урегулировал с «Матч ТВ» спор о контенте АПЛ

«Претензий не имеем». Rambler урегулировал с «Матч ТВ» спор о контенте АПЛ

18 февраля 2020, 15:12
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Rambler Group и «Матч ТВ» во внесудебном порядке урегулировали все вопросы по использованию связанного с АПЛ контента.

«Rambler Group и «Матч ТВ» удалось урегулировать все вопросы во внесудебном порядке. Спорный контент был удален, взаимных претензий мы больше не имеем. Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу», – говорится в совместном заявлении Rambler Group и «Матч ТВ».

  • В декабре Rambler Group добилась временной блокировки контента, связанного с АПЛ, на сайте «Матч ТВ».
  • Ранее Rambler подал в суд на платформу Twitch, планируя взыскать с нее за пользовательские трансляции АПЛ 2,1 миллиарада евро.
  • За право транслировать АПЛ на сервисе Okko в Rambler заплатили 7 миллонов евро.
  • В апреле «Матч ТВ» не смог выкупить права на показ матчей АПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Англия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Maga Ingush
1582046219
Я бы апл всегда смотрел чем весь остальной футбол, там 1 команда отдает все силы чтобы победить последнюю. Не как в Франции или в Германии на раслабоне
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