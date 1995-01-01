«Коммерсант»: «Матч ТВ» не смог выкупить права на показ матчей АПЛ

Со следующего сезона матчи английской Премьер-лиги исчезнут из эфира телеканала «Матч ТВ», сообщает «Коммерсант».

По информации источника, федеральный телеканал не смог выкупить права на показ игр АПЛ.

Опередила «Матч ТВ» компания Rambler Group, предложившая за права на трансляции около семи миллионов евро в год. Теперь матчи английского чемпионата будут доступны на видеосервисе Okko по платной подписке.

Отмечается, что «Матч ТВ» хотел купить права на показ игр АПЛ за 5,5 миллионов евро, полагая, что других претендентов не будет.

Контракт между Rambler Group и английской Премьер-лигой рассчитан на три года и компания не планирует давать возможность транслировать матчи другим платформам.