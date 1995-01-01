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    «Коммерсант»: «Матч ТВ» не смог выкупить права на показ матчей АПЛ

    Со следующего сезона матчи английской Премьер-лиги исчезнут из эфира телеканала «Матч ТВ», сообщает «Коммерсант».

    По информации источника, федеральный телеканал не смог выкупить права на показ игр АПЛ.

    Опередила «Матч ТВ» компания Rambler Group, предложившая за права на трансляции около семи миллионов евро в год. Теперь матчи английского чемпионата будут доступны на видеосервисе Okko по платной подписке.

    Отмечается, что «Матч ТВ» хотел купить права на показ игр АПЛ за 5,5 миллионов евро, полагая, что других претендентов не будет.

    Контракт между Rambler Group и английской Премьер-лигой рассчитан на три года и компания не планирует давать возможность транслировать матчи другим платформам.

    Источник: «Коммерсант»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии9
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      Рейтинг: +228

      sergeyshubin 8 минут назад

      Они показы РПЛ то не смогли купить!!!

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      Рейтинг: +1112

      gor77 24 минуты назад

      Бомбардир как всегда делает скромное изложение.(((
      Компания Rambler Group, в которую входит Championat.com, приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей английской Премьер-лиги. Контракт действует три года начиная с сезона-2019/20.
      Кроме того, на российском спортивном ресурсе Championat.com появится специальный раздел, посвящённый АПЛ....
      В рамках этого раздела любителям английского футбола будет предложено: оперативная аналитика игр и обзоры, мнения экспертов, интервью с игроками и тренерами, профессиональная статистика и инфографика, прогнозы, обзоры и конкурсы. Также в этом разделе пользователям будет доступно большое количество видеоматериалов, созданных видеоредакцией Okko.Sport. Весь контент в разделе по АПЛ на сайте Championat.com будет находиться в бесплатном доступе. Наряду с «Чемпионатом» информационную поддержку проекту с АПЛ будут оказывать и другие медиаактивы Rambler Group, в числе которых ведущие российские интернет-издания, такие как Lenta.ru, Gazeta.ru и ряд других.
      И т. д.

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      Рейтинг: +15940

      сапёр75 39 минут назад

      Жаль , очень жаль . Что это за олигархическая Рамблер группа , что смогла обойти в цене федеральный анал )

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      Рейтинг: +1112

      gor77 > сапёр75 30 минут назад

      Российский легальный онлайн-кинотеатр Okko, входящий в состав Rambler Group. В рамках платформы онлайн-кинотеатра Okko на SmartTV и в приложениях iOS/Android и Web появится специальный раздел Okko.Sport.
      Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko — 1,83 млн человек.

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      Рейтинг: +874

      zabvo9406 41 минуту назад

      Какой Хетафе - Леганес, они даже свой чемпионат топ матчи не показывают, скоро будут показывать чемпионат Казахстана!!!

      0
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      Рейтинг: +49

      Ашет Арбузян 1 час назад

      лучше б канал спорт образца 2002-2004 годов вернули, сцуки

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      Рейтинг: +1297

      InterMilLano1908 > Ашет Арбузян 53 минуты назад

      Да, сспорт был лучшим каналом на тв.

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      Рейтинг: +1149

      Torvald64 1 час назад

      Ну давайте и дальше показывать Леганес - Хетафе, а потом жаловаться, что рейтинги низкие.

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      Рейтинг: +232

      OrenburgFC 1 час назад

      Где-то в стороне смеются разработчики сопки...

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