Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Rambler заблокировал через суд связанный с АПЛ контент на сайте «Матч ТВ»

    Rambler Group добилась временной блокировки контента, связанного с АПЛ, на сайте «Матч ТВ».

    Соответствующее определение 10 декабря вынес Московский городской суд, сообщает журналист Василий Конов со ссылкой на телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

    • Ранее Rambler подал в суд на платформу Twitch, планируя взыскать с нее за пользовательские трансляции АПЛ 2,1 миллиарада евро.
    • За право транслировать АПЛ на сервисе Okko в Rambler заплатили 7 миллонов евро.
    • В апреле «Матч ТВ» не смог выкупить права на показ матчей АПЛ.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:24
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2127

      Аристократ Олжик 34 минуты назад

      Объясните мне, что значит апл2???
      Что за АПЛ 2?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8954

      DeStar > Аристократ Олжик 30 минут назад

      2.1 миллиарда евро имеешь ввиду?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3848

      Добрый Бобер 36 минут назад

      Мочи "Матч"! :-D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11528

      Garrincha58 1 час назад

      всё перекрывают но всё равно никогда не буду покупать пакет от Окко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6163

      Asbjorn 1 час назад

      сделали тоже самое,что делает днище тв на ютубе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7752

      Skull_Boy 1 час назад

      Да и дураку понятно, что канал временный, если у руля шл_шка тупорылая

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74818
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru