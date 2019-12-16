Rambler заблокировал через суд связанный с АПЛ контент на сайте «Матч ТВ»

Rambler Group добилась временной блокировки контента, связанного с АПЛ, на сайте «Матч ТВ».
Соответствующее определение 10 декабря вынес Московский городской суд, сообщает журналист Василий Конов со ссылкой на телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
- Ранее Rambler подал в суд на платформу Twitch, планируя взыскать с нее за пользовательские трансляции АПЛ 2,1 миллиарада евро.
- За право транслировать АПЛ на сервисе Okko в Rambler заплатили 7 миллонов евро.
- В апреле «Матч ТВ» не смог выкупить права на показ матчей АПЛ.
Источник: телеграм-канал Василия Конова