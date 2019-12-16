Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Rambler заблокировал через суд связанный с АПЛ контент на сайте «Матч ТВ»

Rambler заблокировал через суд связанный с АПЛ контент на сайте «Матч ТВ»

16 декабря 2019, 17:24
14

Rambler Group добилась временной блокировки контента, связанного с АПЛ, на сайте «Матч ТВ».

Соответствующее определение 10 декабря вынес Московский городской суд, сообщает журналист Василий Конов со ссылкой на телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

  • Ранее Rambler подал в суд на платформу Twitch, планируя взыскать с нее за пользовательские трансляции АПЛ 2,1 миллиарада евро.
  • За право транслировать АПЛ на сервисе Okko в Rambler заплатили 7 миллонов евро.
  • В апреле «Матч ТВ» не смог выкупить права на показ матчей АПЛ.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Англия. Премьер-лига
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1576506837
Да и дураку понятно, что канал временный, если у руля шл_шка тупорылая
Ответить
Asbjorn
1576507420
сделали тоже самое,что делает днище тв на ютубе
Ответить
Garrincha58
1576507610
всё перекрывают но всё равно никогда не буду покупать пакет от Окко
Ответить
Добрый Бобер
1576509329
Мочи "Матч"! :-D
Ответить
Аристократ Олжик
1576509459
Объясните мне, что значит апл2??? Что за АПЛ 2?
Ответить
ufos73
1576511918
Рамблер должен дать Позор тв право на показ одного матча тура, клубов из низа таблицы! Это будет справедливо! ))))))
Ответить
Sergh4
1576512920
Суки, всё бабки не поделят!
Ответить
BRO_football
1576515465
Что значит "исключительных права" и "контент, связанный с АПЛ"? Счёт матчей, видеообзоры, статьи журналистов и рассуждения обычных болельщиков - никакой контент, связанный с АПЛ нельзя публиковать без разрешения Рамблера? А не обнаглели ли они там?
Ответить
CatMatros
1576516879
Ну , если исходить от логики, то все правильно они сделали. Сумма иска только какая-то огромная, а в остальном все более чем логично. Они выкупили эксклюзивные права на трансляции АПЛ. Почему кто-то должен , нарушающий право на трансляцию, должен лишать их заработка? Представьте похожую ситуацию.Трансляция нового дорогостоящего фильма в Твиче прямо из кинотеатра.Пиратство?Да.И за это срок и огромные штрафы. Так почему за трансляцию матчей без лицензии не должно быть наказания?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+