Rambler заблокировал через суд связанный с АПЛ контент на сайте «Матч ТВ»

Rambler Group добилась временной блокировки контента, связанного с АПЛ, на сайте «Матч ТВ».

Соответствующее определение 10 декабря вынес Московский городской суд, сообщает журналист Василий Конов со ссылкой на телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».