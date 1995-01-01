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    Медведев: «В 2019 году Бертенс выиграла турнир в Петербурге, и «Зенит» стал чемпионом. Надеюсь, в этом году получится так же»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу голландской теннисистки Кики Бертенс на турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2020 в Петербурге.

    «В прошлом году Кики выиграла турнир, и наш «Зенит» стал чемпионом России. Я надеюсь, в этом году получится так же. И если так, то давайте пригласим Кики приехать к нам снова через год», – пошутил Медведев.

    • Медведев – генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy 2020.
    • В финальном матче Бертенс обыграла в двух сетах теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину (6:1, 6:3).
    • В прошлом году турнир в Петербурге также выиграла Бертенс.
    • После 19 туров РПЛ «Зенит» идет на первом месте, отрыв от второго места – 10 очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +37302

      portero 3 минуты назад

      Чувак что-то курит, одно никак не вытекает из другого????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1408

      Ганнибал Лектор 30 минут назад

      А давайте лучше пригласим в Зенит профессионального руководителя, а не шестерку администрации президента

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Литейный4 49 минут назад

      С Кикой или без неё, а Зенит однозначно будет чемпионом. Гыгыгы

      3
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