Медведев: «В 2019 году Бертенс выиграла турнир в Петербурге, и «Зенит» стал чемпионом. Надеюсь, в этом году получится так же»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу голландской теннисистки Кики Бертенс на турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2020 в Петербурге.
«В прошлом году Кики выиграла турнир, и наш «Зенит» стал чемпионом России. Я надеюсь, в этом году получится так же. И если так, то давайте пригласим Кики приехать к нам снова через год», – пошутил Медведев.
- Медведев – генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy 2020.
- В финальном матче Бертенс обыграла в двух сетах теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину (6:1, 6:3).
- В прошлом году турнир в Петербурге также выиграла Бертенс.
- После 19 туров РПЛ «Зенит» идет на первом месте, отрыв от второго места – 10 очков.
Источник: «Спорт день за днем»