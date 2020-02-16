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  • Медведев: «В 2019 году Бертенс выиграла турнир в Петербурге, и «Зенит» стал чемпионом. Надеюсь, в этом году получится так же»

Медведев: «В 2019 году Бертенс выиграла турнир в Петербурге, и «Зенит» стал чемпионом. Надеюсь, в этом году получится так же»

16 февраля 2020, 20:41
5

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу голландской теннисистки Кики Бертенс на турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2020 в Петербурге.

«В прошлом году Кики выиграла турнир, и наш «Зенит» стал чемпионом России. Я надеюсь, в этом году получится так же. И если так, то давайте пригласим Кики приехать к нам снова через год», – пошутил Медведев.

  • Медведев – генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy 2020.
  • В финальном матче Бертенс обыграла в двух сетах теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину (6:1, 6:3).
  • В прошлом году турнир в Петербурге также выиграла Бертенс.
  • После 19 туров РПЛ «Зенит» идет на первом месте, отрыв от второго места – 10 очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (5)
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Ганнибал Лектор
1581876274
А давайте лучше пригласим в Зенит профессионального руководителя, а не шестерку администрации президента
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portero
1581877888
Чувак что-то курит, одно никак не вытекает из другого????
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starche
1581878317
Так и будет!
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спартач 23рус
1581881848
Пока Путин у власти Зенит будет на "коне"и миллер тоже а там посмотрим
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Hektor 84
1581893553
Он дэбил по ходу. Верит в приметы больше , чем в свою команду! Та он еще тупее Буланова! Хотя там таких много, газа нанюхаются и давай трепаться!
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