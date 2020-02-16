Медведев: «В 2019 году Бертенс выиграла турнир в Петербурге, и «Зенит» стал чемпионом. Надеюсь, в этом году получится так же»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу голландской теннисистки Кики Бертенс на турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2020 в Петербурге.

«В прошлом году Кики выиграла турнир, и наш «Зенит» стал чемпионом России. Я надеюсь, в этом году получится так же. И если так, то давайте пригласим Кики приехать к нам снова через год», – пошутил Медведев.