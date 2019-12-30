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    Зидан – об отстранении «Сити» от еврокубков: «У них будет дополнительная мотивация на игры с «Реалом»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение по поводу исключения «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

    • «Сити» отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.
    • В этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы сыграет в 1/8 финала ЛЧ с «Реалом».

    «Манчестер Сити» – отличная команда, с ними будет очень сложно. Из-за произошедшего у них будет дополнительная мотивация», – сказал Зидан.

    • Первый матч между командами пройдет 26 февраля в Мадриде. Ответный – 17 марта в Манчестере.

    Источник: L’Equipe

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