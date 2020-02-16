Зидан – об отстранении «Сити» от еврокубков: «У них будет дополнительная мотивация на игры с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение по поводу исключения «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Сити» отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.

В этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы сыграет в 1/8 финала ЛЧ с «Реалом».

«Манчестер Сити» – отличная команда, с ними будет очень сложно. Из-за произошедшего у них будет дополнительная мотивация», – сказал Зидан.