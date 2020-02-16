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  • Зидан – об отстранении «Сити» от еврокубков: «У них будет дополнительная мотивация на игры с «Реалом»

Зидан – об отстранении «Сити» от еврокубков: «У них будет дополнительная мотивация на игры с «Реалом»

16 февраля 2020, 11:46
7

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение по поводу исключения «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

  • «Сити» отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.
  • В этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы сыграет в 1/8 финала ЛЧ с «Реалом».

«Манчестер Сити» – отличная команда, с ними будет очень сложно. Из-за произошедшего у них будет дополнительная мотивация», – сказал Зидан.

  • Первый матч между командами пройдет 26 февраля в Мадриде. Ответный – 17 марта в Манчестере.

Источник: L’Equipe
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Манчестер Сити Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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серега кашин
1581843214
или вообще утухнут
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Maxi_7
1581845708
Вообще интересно что будет если Сити выиграет ЛЧ в этом году. Вопросов тогда будет много, как например - кто будет играть на клубном чемпионате мира в следующем году, если у Сити запрет на еврокубки, да и по имиджу УЕФА это ударит, лучшая команда года не будет играть еще 2 года в самом престижном турнире мира... мне думается, что чиновники УЕФА поторопились штрафовать горожан, логичнее было бы принимать подобное решение в конце этого сезона, когда уже точно будут известны турнирные расклады.
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richi
1581849853
Разогнать надо эту паленую организацию фифа с ее фэрплэй.
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