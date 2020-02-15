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    Журналист Егоров: «Малком зарабатывает в «Зените» более 481 миллиона рублей в год»

    Нападающий «Зенита» Малком получает в клубе по контракту 7 миллионов евро в год. Это более 481 миллиона рублей (в среднем более миллиона в день).

    «Малом, по слухам в футбольной тусовке, зарабатывает около 7 миллионов в год. Можем ли мы говорить, что это адекватно российскому футбольному рынку?» – задал риторический вопрос бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • Осеннюю часть РПЛ форвард пропустил из-за травмы.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
    • Малком с «Барселоной» брал Примеру.

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

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    15.02.2020 23:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9835

      KLIM777 49 минут назад

      Все уже окупилось. Подтирайте слюни

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      Рейтинг: +379

      АКМ-74У 1 час назад

      В одном небольшом тексте встречается и "получает" и "зарабатывает".
      Неужели сейчас такие безграмотные журналисты то не понимают Что эти два понятия друг другу не тождественны?
      А по сути вопрос пока что Малком свои деньги в Зените именно ПОЛУЧАЕТ!

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      Рейтинг: +1044

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Лям в день - это в пять раз меньше, чем Сечин в Роснефти, так бразилец хоть не вызывает такого отвращения...

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