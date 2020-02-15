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  • Журналист Егоров: «Малком зарабатывает в «Зените» более 481 миллиона рублей в год»

Журналист Егоров: «Малком зарабатывает в «Зените» более 481 миллиона рублей в год»

15 февраля 2020, 23:24
14

Нападающий «Зенита» Малком получает в клубе по контракту 7 миллионов евро в год. Это более 481 миллиона рублей (в среднем более миллиона в день).

«Малом, по слухам в футбольной тусовке, зарабатывает около 7 миллионов в год. Можем ли мы говорить, что это адекватно российскому футбольному рынку?» – задал риторический вопрос бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

  • Осеннюю часть РПЛ форвард пропустил из-за травмы.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
  • Малком с «Барселоной» брал Примеру.

Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком
Комментарии (14)
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AHTUNGBOL
1581799912
Лям в день - это в пять раз меньше, чем Сечин в Роснефти, так бразилец хоть не вызывает такого отвращения...
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АКС-74У
1581800014
В одном небольшом тексте встречается и "получает" и "зарабатывает". Неужели сейчас такие безграмотные журналисты то не понимают Что эти два понятия друг другу не тождественны? А по сути вопрос пока что Малком свои деньги в Зените именно ПОЛУЧАЕТ!
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Hektor 84
1581807598
Позор бзениту!!! За что он получает?
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valkam72
1581816123
Позор "народному достоянию"
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dim29
1581824520
Любой каприз за народные деньги,зато с Месси рядом бегал на тренировках.
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sir_Alex
1581827383
Это ж сколько деревень можно газифицировать!!!
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Viper for CSKA
1581828259
Круто. Грамотно вложенные народные деньги. Зато в гос бюджет за 2018 год Газпром перечислил по разным данным от 13 до 25 процентов прибыли. Ну, это при том, что у государства там контрольный пакет, больше половины акций. Но жалко ведь их, денюжек для государства нет. То трубопровод строят, то бразильцев в Зенит покупают. Бедняги.
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Рубинище
1581829689
полтора ляма в сутки.
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Garrincha58
1581835326
сцу-ки за что????? противно даже за наш футбол
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APchelov
1581839562
Закрыл глаза, и представил себя Малкомом........ Хорошо
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