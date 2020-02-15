Журналист Егоров: «Малком зарабатывает в «Зените» более 481 миллиона рублей в год»

Нападающий «Зенита» Малком получает в клубе по контракту 7 миллионов евро в год. Это более 481 миллиона рублей (в среднем более миллиона в день).

«Малом, по слухам в футбольной тусовке, зарабатывает около 7 миллионов в год. Можем ли мы говорить, что это адекватно российскому футбольному рынку?» – задал риторический вопрос бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.