Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    АПЛ – лидер сезона по голам среди топ-пяти лиг Европы. В Примере забили меньше всех

    АПЛ лидирует в сезоне топ-пяти лиг Европы по числу забитых голов. Всего в рамках чемпионата Англии на текущий момент забито 700 голов.

    На втором месте идет Серия А с 671 голом. Третья строчка – у Бундеслиги (610). Последняя – Примера, в ней забито голов меньше, чем в Лиге 1.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9265

      Cules2013 35 минут назад

      Ну так за Ла Лигу теперь один Месси отдувается, Роналду нет, другие не такие уж и результативные. Гризманн стал меньше забивать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77169
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74554
    #5
    insider_retro
    65967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru