Ну так за Ла Лигу теперь один Месси отдувается, Роналду нет, другие не такие уж и результативные. Гризманн стал меньше забивать.
АПЛ лидирует в сезоне топ-пяти лиг Европы по числу забитых голов. Всего в рамках чемпионата Англии на текущий момент забито 700 голов.
На втором месте идет Серия А с 671 голом. Третья строчка – у Бундеслиги (610). Последняя – Примера, в ней забито голов меньше, чем в Лиге 1.
- Наиболее забивная команда внутри своего чемпионата – «Манчестер Сити».
- На втором месте идет «Аталанта».
- Больше всех очков внутри чемпионата набрал «Ливерпуль».