АПЛ лидирует в сезоне топ-пяти лиг Европы по числу забитых голов. Всего в рамках чемпионата Англии на текущий момент забито 700 голов.

На втором месте идет Серия А с 671 голом. Третья строчка – у Бундеслиги (610). Последняя – Примера, в ней забито голов меньше, чем в Лиге 1.