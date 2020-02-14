Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сарри – после ничьей с «Миланом»: «Ювентус» перестал прогрессировать в последние три недели»

Сарри – после ничьей с «Миланом»: «Ювентус» перестал прогрессировать в последние три недели»

14 февраля 2020, 07:00
4

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Милана» (1:1).

«Мы перестали прогрессировать в последние три недели. Мы пропускали много необязательных голов. В то же время мы пропустили всего на два мяча больше, чем команда с лучшей защитой в Серии А, так что это не большая проблема.

Отмечу Пьянича и Рэмзи, но во втором тайме иногда они выпадали из игры. Роналду действовал разрозненно с партнерами, чтобы сыграть решающую роль сегодня. Не скажу, что наши полузащитники играли медленно.

15 дней назад мы были в роскошной физической форме. Сейчас дела обстоят хуже, но нам по силам набрать ее в течение следующих 15 дней. В футболе не предугадаешь, но сегодня были и положительные моменты», – заявил итальянский специалист.

  • Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии состоится в Турине на стадионе «Альянц» 4 марта. Начало игры – в 22:45 мск.
  • «Ювентус» вместе с «Интером» – лидеры Серии А.

Источник: Football Italia
Италия. Кубок Ювентус Милан Сарри Маурицио
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nerlinger
1581655462
так при Карри он только стагнирует !!!!
Ответить
neveldomha
1581659169
Старушка находится в предынфарктном состоянии. Это какое то жалкое зрелище. В игре нет никакой искры. Всем по барабану, кроме старичка Буффона.
Ответить
bset
1581663552
Так и хочется сказать, что я так и думал, что Сарри неподходящий тренер для Юве. Нужно срочно его менять, пока игроки в состоянии выигрывать трофеи. А то Роналду уже не молод, другие могут начать деградировать, либо уйти в другую команду.
Ответить
sir_Alex
1581670914
При нём и начал!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+