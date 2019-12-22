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    Сарри – после ничьей с «Миланом»: «Ювентус» перестал прогрессировать в последние три недели»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Милана» (1:1).

    «Мы перестали прогрессировать в последние три недели. Мы пропускали много необязательных голов. В то же время мы пропустили всего на два мяча больше, чем команда с лучшей защитой в Серии А, так что это не большая проблема.

    Отмечу Пьянича и Рэмзи, но во втором тайме иногда они выпадали из игры. Роналду действовал разрозненно с партнерами, чтобы сыграть решающую роль сегодня. Не скажу, что наши полузащитники играли медленно.

    15 дней назад мы были в роскошной физической форме. Сейчас дела обстоят хуже, но нам по силам набрать ее в течение следующих 15 дней. В футболе не предугадаешь, но сегодня были и положительные моменты», – заявил итальянский специалист.

    Источник: Football Italia

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