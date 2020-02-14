Сарри – после ничьей с «Миланом»: «Ювентус» перестал прогрессировать в последние три недели»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Милана» (1:1).

«Мы перестали прогрессировать в последние три недели. Мы пропускали много необязательных голов. В то же время мы пропустили всего на два мяча больше, чем команда с лучшей защитой в Серии А, так что это не большая проблема.

Отмечу Пьянича и Рэмзи, но во втором тайме иногда они выпадали из игры. Роналду действовал разрозненно с партнерами, чтобы сыграть решающую роль сегодня. Не скажу, что наши полузащитники играли медленно.

15 дней назад мы были в роскошной физической форме. Сейчас дела обстоят хуже, но нам по силам набрать ее в течение следующих 15 дней. В футболе не предугадаешь, но сегодня были и положительные моменты», – заявил итальянский специалист.