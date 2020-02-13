Шюррле: «Сейчас у «Спартака» много тактических занятий. Работа очень интенсивная»

Игрок «Спартака» Андре Шюррле рассказал о работе команды на третьем зимнем сборе в Сочи. Москвичи готовят тактический фундамент.
«Я еще не до конца восстановился, но есть положительная динамика. Из-за повреждения мне не хватает игрового времени, какое было у команды в Катаре. Перед чемпионатом нужны игровые минуты, нужно поймать игровой ритм. Надеюсь, в оставшихся товарищеских матчах сумею наверстать упущенное.
Сейчас у нас много тактических занятий. Закрепляем какие-то вещи как в атаке, так и в обороне. Работа очень интенсивная», – рассказал немец.
- В первом туре весенней части РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо».
- «Спартак» в таблице идет десятым, ниже «Динамо».
- Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».
Источник: YouTube-канал «Спартака»