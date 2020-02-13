Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Шюррле: «Сейчас у «Спартака» много тактических занятий. Работа очень интенсивная»

    Игрок «Спартака» Андре Шюррле рассказал о работе команды на третьем зимнем сборе в Сочи. Москвичи готовят тактический фундамент.

    «Я еще не до конца восстановился, но есть положительная динамика. Из-за повреждения мне не хватает игрового времени, какое было у команды в Катаре. Перед чемпионатом нужны игровые минуты, нужно поймать игровой ритм. Надеюсь, в оставшихся товарищеских матчах сумею наверстать упущенное.

    Сейчас у нас много тактических занятий. Закрепляем какие-то вещи как в атаке, так и в обороне. Работа очень интенсивная», – рассказал немец.

    • В первом туре весенней части РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо».
    • «Спартак» в таблице идет десятым, ниже «Динамо».
    • Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2020 23:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1714

      Борат 27 минут назад

      Рылы жёлуди по тарасовке гоняют?
      Вот раньше стеночки-забегания-кружева, а теперь рылами в лепёху и визжат на весь хлев!
      Стыдно за хряков позорных !
      Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75477
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru