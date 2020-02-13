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  • Шюррле: «Сейчас у «Спартака» много тактических занятий. Работа очень интенсивная»

Шюррле: «Сейчас у «Спартака» много тактических занятий. Работа очень интенсивная»

13 февраля 2020, 23:14

Игрок «Спартака» Андре Шюррле рассказал о работе команды на третьем зимнем сборе в Сочи. Москвичи готовят тактический фундамент.

«Я еще не до конца восстановился, но есть положительная динамика. Из-за повреждения мне не хватает игрового времени, какое было у команды в Катаре. Перед чемпионатом нужны игровые минуты, нужно поймать игровой ритм. Надеюсь, в оставшихся товарищеских матчах сумею наверстать упущенное.

Сейчас у нас много тактических занятий. Закрепляем какие-то вещи как в атаке, так и в обороне. Работа очень интенсивная», – рассказал немец.

  • В первом туре весенней части РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо».
  • «Спартак» в таблице идет десятым, ниже «Динамо».
  • Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Боруссия Д Шюррле Андре
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