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    Неймар рискует пропустить матч с дортмундской «Боруссией»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что участие нападающего Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» находится под вопросом.

    «Не уверен на 100 процентов, что он сыграет с «Боруссией». Мы обсудим и примем решение в пятницу, самое позднее время для этого. Мы не можем рисковать его здоровьем», – сказал Тухель.

    • Матч «Боруссия» – «ПСЖ» состоится 18 февраля.
    • Неймар травмировался 1 февраля в матче с «Монпелье».
    • Из-за повреждения бразилец уже пропустил три игры.

    Источник: Goal.com

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