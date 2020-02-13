Неймар рискует пропустить матч с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что участие нападающего Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» находится под вопросом.

«Не уверен на 100 процентов, что он сыграет с «Боруссией». Мы обсудим и примем решение в пятницу, самое позднее время для этого. Мы не можем рисковать его здоровьем», – сказал Тухель.