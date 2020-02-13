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Неймар рискует пропустить матч с дортмундской «Боруссией»

13 февраля 2020, 12:20
3

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что участие нападающего Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» находится под вопросом.

«Не уверен на 100 процентов, что он сыграет с «Боруссией». Мы обсудим и примем решение в пятницу, самое позднее время для этого. Мы не можем рисковать его здоровьем», – сказал Тухель.

  • Матч «Боруссия» – «ПСЖ» состоится 18 февраля.
  • Неймар травмировался 1 февраля в матче с «Монпелье».
  • Из-за повреждения бразилец уже пропустил три игры.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Боруссия Д ПСЖ Неймар Тухель Томас
Комментарии (3)
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DeStar
1581591396
неймар только в группе лч играет каждый год, а в плей офф пропускает 90% матчей псж
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Saracen Jr
1581595427
Боится выглядеть глупо лысым. Моральное здоровье это важно
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zigbert
1581689839
Очень уж он стал подвержен травмам. Здоровья.
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