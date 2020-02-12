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  • Гвардиола: «Дайте мне не такую команду, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать»

Гвардиола: «Дайте мне не такую команду, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать»

12 февраля 2020, 01:20
6

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не считает себя лучшим тренером мира.

«Что такое «лучший тренер в мире»? Я не знаю. Никогда в жизни не чувствовал себя лучшим. Даже когда выиграл с «Барселоной» шесть титулов подряд, треблы и все такое.

Я побеждал, потому что у меня были невероятные игроки в больших клубах. Есть потрясающие тренеры, у которых нет ни таких игроков, ни больших клубов. Дайте мне не такую команду, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать», – сказал Гвардиола.

  • До «Сити» испанец возглавлял «Барселону» и «Баварию».
  • В течение тренерской карьеры 49-летний Гвардиола выиграл 28 трофеев.

Источник: Football Daily
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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RotBerg
1581474115
Слова не мальчика, мужчины
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Nerlinger
1581482117
Светотехнику тебе саранскую! и в ЛЧ с ней. Вот тогда Великий будешь тренер, как Лобановский!!!!
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Chesn0k
1581483673
наконец-то признался
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Inkvizitor@
1581485988
то что говорили все он озвучил . похвально !
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Maxi_7
1581499327
Лукавит немного Пеп и скромничает. Чтобы тебе доверили лучших из лучших это право еще нужно заслужить... все хотят работать с такими футболистами, но далеко не всем позволяют, плюс со всеми с ними нужно уметь работать, сплотить их, не давать каждому тянуть одеяло на себя, а для этого нужен железный авторитет, коим Пеп и является, поэтому он один из лучших тренеров мира.
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sir_Alex
1581505397
Самокритично!
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