Гвардиола: «Дайте мне не такую команду, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не считает себя лучшим тренером мира.

«Что такое «лучший тренер в мире»? Я не знаю. Никогда в жизни не чувствовал себя лучшим. Даже когда выиграл с «Барселоной» шесть титулов подряд, треблы и все такое.

Я побеждал, потому что у меня были невероятные игроки в больших клубах. Есть потрясающие тренеры, у которых нет ни таких игроков, ни больших клубов. Дайте мне не такую команду, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать», – сказал Гвардиола.