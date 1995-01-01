Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Гвардиола: «Дайте мне не такую команду, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не считает себя лучшим тренером мира.

    «Что такое «лучший тренер в мире»? Я не знаю. Никогда в жизни не чувствовал себя лучшим. Даже когда выиграл с «Барселоной» шесть титулов подряд, треблы и все такое.

    Я побеждал, потому что у меня были невероятные игроки в больших клубах. Есть потрясающие тренеры, у которых нет ни таких игроков, ни больших клубов. Дайте мне не такую команду, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать», – сказал Гвардиола.

    • До «Сити» испанец возглавлял «Барселону» и «Баварию».
    • В течение тренерской карьеры 49-летний Гвардиола выиграл 28 трофеев.

    Источник: Football Daily

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru