Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная Аргентины по футболу отобралась на Олимпийские игры-2020

Сборная Аргентины по футболу отобралась на Олимпийские игры-2020

7 февраля 2020, 11:24

Олимпийская сборная Аргентины по футболу досрочно выиграла квалификацию и квалифицировалась на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Южноамериканская сборная обыграла Уругвай (3:2) и Колумбию (2:1), благодаря чему набрала шесть очков и стала недосягаемой для соперников по группе.

Сборная Бразилии за два тура набрала два очка.

В третьем туре национальные команды Колумбии, Бразилии и Уругвая также разыграют путевку на Олимпиаду. Еще одна сборная попадет на Олимпиаду со второго места.

Футбольный турнир Олимпийских игр-2020 пройдет в шести городах Японии.

Соревнования пройдут с 22 июля по 8 августа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер ФИФА
Аргентина (мол)
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+