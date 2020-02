Сборная Аргентины по футболу отобралась на Олимпийские игры-2020

Олимпийская сборная Аргентины по футболу досрочно выиграла квалификацию и квалифицировалась на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Южноамериканская сборная обыграла Уругвай (3:2) и Колумбию (2:1), благодаря чему набрала шесть очков и стала недосягаемой для соперников по группе.

Сборная Бразилии за два тура набрала два очка.

В третьем туре национальные команды Колумбии, Бразилии и Уругвая также разыграют путевку на Олимпиаду. Еще одна сборная попадет на Олимпиаду со второго места.

Футбольный турнир Олимпийских игр-2020 пройдет в шести городах Японии.

Соревнования пройдут с 22 июля по 8 августа.

