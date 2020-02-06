Сезон-2020/21 стартует в АПЛ 8 августа

В АПЛ определили дату начала следующего сезона. Игры начнутся 8 августа – менее чем через месяц после окончания Евро-2020.
Текущий сезон начался 9 августа. В турнирной таблице с 22-очковым отрывом лидирует «Ливерпуль».
- Летнее трансферное окно, в отличие от нынешнего сезона, в Англии закроется 1 сентября.
- В течение двух лет трансферное окно в Англии закрывалось за день до начала первого тура АПЛ – в начале августа.
- Полуфиналы и финал Евро-2020 состоятся в Лондоне на «Уэмбли».
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