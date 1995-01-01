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    Сезон-2020/21 стартует в АПЛ 8 августа

    В АПЛ определили дату начала следующего сезона. Игры начнутся 8 августа – менее чем через месяц после окончания Евро-2020.

    Текущий сезон начался 9 августа. В турнирной таблице с 22-очковым отрывом лидирует «Ливерпуль».

    • Летнее трансферное окно, в отличие от нынешнего сезона, в Англии закроется 1 сентября.
    • В течение двух лет трансферное окно в Англии закрывалось за день до начала первого тура АПЛ – в начале августа.
    • Полуфиналы и финал Евро-2020 состоятся в Лондоне на «Уэмбли».

    Источник: сообщество «АПЛ : Английская Премьер-лига» в VK

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