Соболев – о матче с «Локо»: «Тяжелая игра. Мы под нагрузками»

Новичок «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче Кубка «Париматч» Премьер против «Локомотива». Форвард отыграл один тайм.

«Тяжелая игра. Мы под нагрузками, все равно тяжело, нет легкости в ногах. Нужно играть и исправлять ситуацию на поле. Мой план на игру? Цепляться, стараться сохранять мяч, бить по воротам при подачах в штрафную.

Единственный момент? Пробил, просто мяч не лег хорошо на ногу, не попал по мячу. Мы сегодня играем по тайму, не стоит ждать меня на поле во второй половине встречи», – сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».