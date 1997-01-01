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    Соболев – о матче с «Локо»: «Тяжелая игра. Мы под нагрузками»

    Новичок «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче Кубка «Париматч» Премьер против «Локомотива». Форвард отыграл один тайм.

    «Тяжелая игра. Мы под нагрузками, все равно тяжело, нет легкости в ногах. Нужно играть и исправлять ситуацию на поле. Мой план на игру? Цепляться, стараться сохранять мяч, бить по воротам при подачах в штрафную.

    Единственный момент? Пробил, просто мяч не лег хорошо на ногу, не попал по мячу. Мы сегодня играем по тайму, не стоит ждать меня на поле во второй половине встречи», – сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды этой зимой из «Крыльев Советов» за 500 тысяч евро.
    • Красно-белые смогут выкупить футболиста в конце сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +577

      Юрэс 2 минуты назад

      Х....ли ты НОЕШЬ??????

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